Депутат Беленюк намерен выступить на Олимпийских играх

Депутат Верховной Рады Жан Беленюк ("Слуга Народа") намерен совмещать полномочия депутата со спортивной карьерой и выступить на Олимпийских играх 2020 в Токио.\r\nОб этом он сообщил Українським Новинам.\r\n"Да, я хочу выступить на Олимпийских играх, победить там", - сказал Беленюк.\r\nСпортсмен намерен соревноваться в борьбе.\r\nПарламентарий отметил, что ему не предлагали должности министра спорта.\r\nГруппа по подготовке первой сессии Рады определила депутата на должность первого заместителя председателя комитета по вопросам молодежи и спорта.Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.\r\nНапомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.Также стало известно, что Зеленский выступает за назначение министром энергетики Оржеля. Зеленский пришел в Раду без галстука в отличие от 4 бывших президентов. Тем временем Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку.