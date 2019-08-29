Депутат Беленюк намерен выступить на Олимпийских играх

Депутат Верховной Рады Жан Беленюк ("Слуга Народа") намерен совмещать полномочия депутата со спортивной карьерой и выступить на Олимпийских играх 2020 в Токио.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Да, я хочу выступить на Олимпийских играх, победить там", - сказал Беленюк.

Спортсмен намерен соревноваться в борьбе.

Парламентарий отметил, что ему не предлагали должности министра спорта.

Группа по подготовке первой сессии Рады определила депутата на должность первого заместителя председателя комитета по вопросам молодежи и спорта.



Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Напомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.



Также стало известно, что Зеленский выступает за назначение министром энергетики Оржеля.



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