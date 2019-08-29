Депутат Беленюк має намір виступити на Олімпійських іграх

Депутат Верховної Ради Жан Беленюк ("Слуга Народу") має намір поєднувати повноваження депутата зі спортивною кар'єрою і виступити на Олімпійських іграх 2020 в Токіо.\r\nПро це він повідомив Українським Новинам.\r\n"Так, я хочу виступити на Олімпійських іграх, перемогти там", - сказав Беленюк.\r\nСпортсмен має намір змагатися в боротьбі.\r\nПарламентарій зазначив, що йому не пропонували посади міністра спорту.\r\nГрупа з підготовки першої сесії Ради визначила депутата на посаду першого заступника голови комітету з питань молоді та спорту.Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посилання.\r\nНагадаємо, у четвер депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.Також стало відомо, що Зеленський виступає за призначення міністром енергетики Оржеля. Зеленський прийшов у Раду без краватки на відміну від 4 колишніх президентів. Тим часом Тищенко не зміг відповісти на питання про Іловайську трагедію і образився на журналістку.