Депутат Беленюк має намір виступити на Олімпійських іграх

Депутат Верховної Ради Жан Беленюк ("Слуга Народу") має намір поєднувати повноваження депутата зі спортивною кар'єрою і виступити на Олімпійських іграх 2020 в Токіо.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Так, я хочу виступити на Олімпійських іграх, перемогти там", - сказав Беленюк.

Спортсмен має намір змагатися в боротьбі.

Парламентарій зазначив, що йому не пропонували посади міністра спорту.

Група з підготовки першої сесії Ради визначила депутата на посаду першого заступника голови комітету з питань молоді та спорту.



Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посилання.

Нагадаємо, у четвер депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.



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