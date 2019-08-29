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29 серпня 2019, четвер, 11:49 9
Верховна Рада і партії 2019-08-29T12:30:04+03:00
Українські Новини
Депутат Беленюк має намір виступити на Олімпійських іграх

Депутат Беленюк має намір виступити на Олімпійських іграх

Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk
Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Депутат Верховної Ради Жан Беленюк ("Слуга Народу") має намір поєднувати повноваження депутата зі спортивною кар'єрою і виступити на Олімпійських іграх 2020 в Токіо.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Так, я хочу виступити на Олімпійських іграх, перемогти там", - сказав Беленюк.

Спортсмен має намір змагатися в боротьбі.

Парламентарій зазначив, що йому не пропонували посади міністра спорту.

Група з підготовки першої сесії Ради визначила депутата на посаду першого заступника голови комітету з питань молоді та спорту.


Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посилання.

Нагадаємо, у четвер депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.

Також стало відомо, що Зеленський виступає за призначення міністром енергетики Оржеля.

Зеленський прийшов у Раду без краватки на відміну від 4 колишніх президентів.

Тим часом Тищенко не зміг відповісти на питання про Іловайську трагедію і образився на журналістку.

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