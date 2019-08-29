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29 августа 2019, четверг, 09:28 117
Верховная Рада и партии 2019-08-29T11:15:02+03:00
Українські Новини
Новоизбранные депутаты собираются под зданием Рады: приехал Юзик и Филарет

Новоизбранные депутаты собираются под зданием Рады: приехал Юзик и Филарет

Новоизбранные депутаты понемногу собираются в Верховную Раду на торжественное первое заседание, а до этого они собрались на Михайловской площади - они решили возложить цветы к Стене памяти "Небесной сотни", расположенной возле Михайловского монастыря. Заседание должно начаться в 10:00, передають Українські Новини.

29 августа они должны принять присягу народного депутата.

Патриарх Украинской православной церкви Филарет УПЦ (КП) прибыл на принятие присяги Верховной Радой 9-го созыва в пятницу.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Патриарх прибыл к зданию Рады около 9:15.

Около 9:00 к зданию прибыла группа будущих депутатов от "Слуги Народа".

Среди них замечен Юрий Корявченков и Александр Скичко.

Также расспросить будущих депутатов пришла Катя Осадчая. 

Депутаты также томяться на рамках в очередях. 

В парламент приехали Андрей Парубий и Юлия Тимошенко. Также в здание Рады прошел народный ансамбль.

Напомним, что сегодня состоится первое заседание новой Рады – текстовая трансляция.

Ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента пройдет 29 августа и может затянуться до утра.

Перед первым рабочим днем в Раде Вакарчук выступал на юбилее ТНМК: появилось видео.

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