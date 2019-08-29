Новоизбранные депутаты собираются под зданием Рады: приехал Юзик и Филарет

Новоизбранные депутаты понемногу собираются в Верховную Раду на торжественное первое заседание, а до этого они собрались на Михайловской площади - они решили возложить цветы к Стене памяти "Небесной сотни", расположенной возле Михайловского монастыря. Заседание должно начаться в 10:00, передають Українські Новини.\r\n29 августа они должны принять присягу народного депутата.\r\nПатриарх Украинской православной церкви Филарет УПЦ (КП) прибыл на принятие присяги Верховной Радой 9-го созыва в пятницу.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nПатриарх прибыл к зданию Рады около 9:15.\r\nОколо 9:00 к зданию прибыла группа будущих депутатов от "Слуги Народа".\r\nСреди них замечен Юрий Корявченков и Александр Скичко.\r\nТакже расспросить будущих депутатов пришла Катя Осадчая. \r\nДепутаты также томяться на рамках в очередях. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВ парламент приехали Андрей Парубий и Юлия Тимошенко. Также в здание Рады прошел народный ансамбль.\r\nНапомним, что сегодня состоится первое заседание новой Рады – текстовая трансляция.\r\nРанее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента пройдет 29 августа и может затянуться до утра.\r\nПеред первым рабочим днем в Раде Вакарчук выступал на юбилее ТНМК: появилось видео.