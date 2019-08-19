В прокуратуре заявили, что в деле о пожаре в "Токио стар" не задержали никого, кроме владельца отеля, - СМИ

Правоохранители не задерживали никаких подозреваемых по делу о пожаре в гостинице "Токио стар", где погибли девять человек, кроме владельца отеля Вадима Черного. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области "Радио Свобода".

"Мы не исключаем, что проходят определенные следственные действия, но никого больше не задерживали", - отметили в пресс службе прокуратуры.

Избрание меры пресечения для владельца здания, где работает отель, Вадима Черного должно состояться в ближайшее время. Ему инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины). Черного задержали 17 августа.

Как сообщали Українські Новини, прокуратура сообщила о подозрении владельцу гостиницы "Токио стар" в Одессе в нарушении требований пожарной безопасности.

Тем временем 8 человек продолжают находиться на лечении в больнице после пожара в гостинице "Токио Стар".

Ранее сообщалось в СМИ о том, что по делу о пожаре в гостинице задержаны еще три человека кроме владельца.