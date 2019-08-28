Прокуратура не закрывала дело против Богатыревой

Прокуратура не закрывала уголовное производство в отношении бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой, которую накануне задержали в Борисполе.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Дмитрий Беляев.\r\n"Постановление (о закрытии дела) нам прокуроры не вручали", - сказал он.\r\nПо его словам, решение о закрытии дела не принималось.\r\nТакже адвокат сообщил, что ему неизвестно когда состоится суд по избранию Богатыревой меры пресечения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 27 августа правоохранительные органы задержали бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве.\r\nВ Госпогранслужбе рассказали, что Богатыреву обнаружили на рейсе, прибывшем из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов. \r\nТакже сообщалось, что Богатырева проведет ночь в изоляторе. В апреле 2015 года суд разрешил арестовать подозреваемую в коррупции Богатыреву.\r\nВ сентябре 2016 года адвокат Богатыревой Дмитрий Беляев заявил, что у ЕС и Интерпола к Раисе Богатыревой нет претензий и она может свободно передвигаться везде, кроме Украины.\r\nВ мае 2019 года суд возобновил расследование дела против Богатыревой. \r\n21 октября 2014 года она была объявлена в розыск.