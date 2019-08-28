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28 августа 2019, среда, 12:48 20
Силовые структуры 2019-08-28T12:48:07+03:00
Українські Новини
Прокуратура не закрывала дело против Богатыревой

Прокуратура не закрывала дело против Богатыревой

Прокуратура не закрывала уголовное производство в отношении бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой, которую накануне задержали в Борисполе.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Дмитрий Беляев.

"Постановление (о закрытии дела) нам прокуроры не вручали", - сказал он.

По его словам, решение о закрытии дела не принималось.

Также адвокат сообщил, что ему неизвестно когда состоится суд по избранию Богатыревой меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, 27 августа правоохранительные органы задержали бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве.

В Госпогранслужбе рассказали, что Богатыреву обнаружили на рейсе, прибывшем из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов. 

Также сообщалось, что Богатырева проведет ночь в изоляторе


В апреле 2015 года суд разрешил арестовать подозреваемую в коррупции Богатыреву.

В сентябре 2016 года адвокат Богатыревой Дмитрий Беляев заявил, что у ЕС и Интерпола к Раисе Богатыревой нет претензий и она может свободно передвигаться везде, кроме Украины.

В мае 2019 года суд возобновил расследование дела против Богатыревой

21 октября 2014 года она была объявлена в розыск.

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