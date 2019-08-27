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27 августа 2019, вторник, 21:55 75
Верховная Рада и партии 2019-08-27T22:02:32+03:00
Українські Новини
На первое заседание нового созыва пригласят спикера времен Януковича

На первое заседание нового созыва пригласят спикера времен Януковича

Владимир Рыбак. Фото: lb.ua/Макс Левин
Владимир Рыбак. Фото: lb.ua/Макс Левин

Группа по подготовке 1-й сессии Верховной Рады 9-го созыва поручила аппарату Рады пригласить на торжественное заседание парламента бывшего председателя Рады 7-го созыва Владимира Рыбака (2012-2014 годы), которого проверяли на законность действий при голосовании за "диктаторские законы".

Соответствующее решение принято на заседании группы во вторник, передают Українські Новини.

"Мы приглашаем всех председателей Верховной Рады, которые проживают на территории государства. Правильно? Я думаю, что все председатели Верховной Рады должны иметь уважение от будущих народных депутатов. Это моя личная позиция... Нужно поручить пригласить Рыбака Владимира Васильевича", - сказал лидер партии "Слуга народа", председатель подготовительной группы Дмитрий Разумков.

Соответствующее предложение было внесено депутатом Рады 8-го созыва, избранным депутатом парламента 9-го созыва по списку партии "Оппозиционная платформа - За життя" Нестором Шуфричем и поддержано большинством из числа членов подготовительной группы.

Как сообщали Українські Новини, группа по подготовке 1-й сессии Верховной Рады 9-го созыва определила руководство комитетов.

Ранее группа определила 23 парламентских комитета.

Первое заседание новой Рады пройдет 29 августа.

Больше новостей о: Верховная Рада Спикер Владимир Рыбак заседание Верховной Рады Дмитрий Разумков

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