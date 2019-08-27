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27 августа 2019, вторник, 20:32 74
Верховная Рада и партии 2019-08-27T20:37:47+03:00
Українські Новини
Группа по подготовке первой сессии Рады определила руководство комитетов

Группа по подготовке первой сессии Рады определила руководство комитетов

Группа по подготовке 1-й сессии Верховной Рады 9-го созыва определила руководство комитетов.

Соответствующее решение было принято на заседании группы, передают Українські Новини.

Группа также предлагает Раде создать специальную комиссию по делам ветеранов и увеличила состав бюджетного комитета до 34 человек.

Председатель группы и лидер "Слуги Народа" Дмитрий Разумков обосновал это тем, что слишком большое количество профильных специалистов среди депутатов желают работать в бюджетном комитете.

Кроме того, группа определила залы заседания фракций, партии "Слуга Народа" отведен конференц-зал парламента.

"Для заседания нашей фракции в усеченном или малом формате предлагается этот зал, конференц-зал, "кинозал". Касательно "Оппозиционой платформы - За жизнь" - это зал №3, зал совещаний на Грушевского, 5. Касательно "Батьківщини" - зал №3, первый этаж, Грушевского, 5, "ЕС" - это кабинет 12 на Грушевского, 18/2 и "Голос" - это кабинет №11", - сказал избранный депутатом Рады от "Слуги Народа" Сергей Ионушас.

Группа согласовала с Центральной избирательной комиссией порядок получения удостоверения депутата и нагрудного знака до 13:00 29 августа.

Также депутатам нужно будет единожды предоставлять документы для получения компенсации по аренде жилья.

Ранее документы подавались ежемесячно.

Как сообщали Українські Новини, группа по подготовке первой сессии Верховной Рады 9-го созыва определила 23 парламентских комитета.

Первое заседание новой Рады пройдет 29 августа.

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