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15 августа 2019, четверг, 19:43 73
Верховная Рада и партии 2019-08-15T21:30:02+03:00
Українські Новини
Группа по подготовке 1-й сессии Рады определила 23 комитета: полный список

Группа по подготовке 1-й сессии Рады определила 23 комитета: полный список

Верховная Рада. Фото: facebook.com/bоgdanbortakоv
Верховная Рада. Фото: facebook.com/bоgdanbortakоv

Группа по подготовке первой сессии Верховной Рады 9-го созыва определила 23 парламентских комитета.

Соответствующее решение было принято на заседании группы, передают Українські Новини.

Группа приняла список, названный заместителем председателя группы Русланом Стефанчуком:

  1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
  2. Комитет по вопросам бюджета.
  3. Комитет по вопросам экономического развития.
  4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
  5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.
  6. Комитет по вопросам прав человека, деокупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыму, национальных меньшинств, межнациональных отношений.
  7. По вопросам цифровой трансформации.
  8. По вопросам правовой политики.
  9. По вопросам аграрной и земельной политики.
  10. По вопросам антикоррупционной политики.
  11. По вопросам правоохранительной деятельности.
  12. По вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
  13. По вопросам транспорта и инфраструктуры.
  14. По вопросам государственной власти, по вопросам местного самоуправления, по вопросам регионального развития, по вопросам градостроительства и жилищной политики.
  15. По вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
  16. По вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
  17. По вопросам экологической политики и природопользования.
  18. По вопросам свободы слова.
  19. По вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.
  20. По вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
  21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
  22. По вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
  23. Комитет по вопросам молодежи и спорта.

Также группа ликвидировала комиссию по вопросам приватизации.

Как сообщали Українські новини, Офис Президента сомневается в том, что новая Верховная Рада сможет начать свою работу до 1 сентября.

Ранее партия "Слуга народа" назвала комитеты, которые планировала сократить. 

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