Группа по подготовке 1-й сессии Рады определила 23 комитета: полный список

Группа по подготовке первой сессии Верховной Рады 9-го созыва определила 23 парламентских комитета.

Соответствующее решение было принято на заседании группы, передают Українські Новини.

Группа приняла список, названный заместителем председателя группы Русланом Стефанчуком:

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Комитет по вопросам бюджета. Комитет по вопросам экономического развития. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций. Комитет по вопросам прав человека, деокупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыму, национальных меньшинств, межнациональных отношений. По вопросам цифровой трансформации. По вопросам правовой политики. По вопросам аграрной и земельной политики. По вопросам антикоррупционной политики. По вопросам правоохранительной деятельности. По вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. По вопросам транспорта и инфраструктуры. По вопросам государственной власти, по вопросам местного самоуправления, по вопросам регионального развития, по вопросам градостроительства и жилищной политики. По вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. По вопросам экологической политики и природопользования. По вопросам свободы слова. По вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины. По вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом. По вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Комитет по вопросам молодежи и спорта.

Также группа ликвидировала комиссию по вопросам приватизации.

Как сообщали Українські новини, Офис Президента сомневается в том, что новая Верховная Рада сможет начать свою работу до 1 сентября.

Ранее партия "Слуга народа" назвала комитеты, которые планировала сократить.