Группа по подготовке 1-й сессии Рады определила 23 комитета: полный список

Группа по подготовке первой сессии Верховной Рады 9-го созыва определила 23 парламентских комитета.\r\nСоответствующее решение было принято на заседании группы, передают Українські Новини.\r\nГруппа приняла список, названный заместителем председателя группы Русланом Стефанчуком:\r\n\r\nКомитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.\r\nКомитет по вопросам бюджета.\r\nКомитет по вопросам экономического развития.\r\nКомитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.\r\nКомитет по вопросам образования, науки и инноваций.\r\nКомитет по вопросам прав человека, деокупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыму, национальных меньшинств, межнациональных отношений.\r\nПо вопросам цифровой трансформации.\r\nПо вопросам правовой политики.\r\nПо вопросам аграрной и земельной политики.\r\nПо вопросам антикоррупционной политики.\r\nПо вопросам правоохранительной деятельности.\r\nПо вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.\r\nПо вопросам транспорта и инфраструктуры.\r\nПо вопросам государственной власти, по вопросам местного самоуправления, по вопросам регионального развития, по вопросам градостроительства и жилищной политики.\r\nПо вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.\r\nПо вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.\r\nПо вопросам экологической политики и природопользования.\r\nПо вопросам свободы слова.\r\nПо вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.\r\nПо вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.\r\nКомитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.\r\nПо вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.\r\nКомитет по вопросам молодежи и спорта.\r\n\r\nТакже группа ликвидировала комиссию по вопросам приватизации.\r\nКак сообщали Українські новини, Офис Президента сомневается в том, что новая Верховная Рада сможет начать свою работу до 1 сентября.\r\nРанее партия "Слуга народа" назвала комитеты, которые планировала сократить.