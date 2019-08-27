На перше засідання нового скликання запросять спікера часів Януковича

Група з підготовки 1-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання доручила апарату Ради запросити на урочисте засідання парламенту колишнього голови Ради 7-го скликання Володимира Рибака (2012-2014 роки), якого перевіряли законність дій при голосуванні за "диктаторські закони".

Відповідне рішення прийнято на засіданні групи у вівторок, передають Українські Новини.

"Ми запрошуємо усіх голів Верховної Ради, які проживають на території держави. Правильно? Я думаю, що всі голови Верховної Ради повинні мати повагу від майбутніх народних депутатів. Це моя особиста позиція... Потрібно доручити запросити Рибака Володимира Васильовича", - сказав лідер партії "Слуга народу", голова підготовчої групи Дмитро Разумков.

Відповідну пропозицію було внесено депутатом Ради 8-го скликання, обраним депутатом парламенту 9-го скликання за списком партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестором Шуфричем та підтримано більшістю з числа членів підготовчої групи.

Як повідомляли Українські Новини, група з підготовки 1-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання визначила керівництво комітетів.

Раніше група визначила 23 парламентських комітети.

Перше засідання нової Ради пройде 29 серпня.