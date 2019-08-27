Після довгих вихідних гривня на міжбанку продовжує падати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю, перед Днем незалежності, на 7 коп. у вівторок, 27 серпня, знизився на 2 коп. до 25,14 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. \r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,18-25,22 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,14-25,171 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,12-25,15 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,31% з 27,72 UAH\/USD до 25,14 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 серпня, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH\/USD після того, як підвищив її курс перед святами.\r\nТакож у вівторок, 27 серпня, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 23 серпня, знизився на 2 копійки і становить 3,43 грн за 10 рублів.\r\nТим часом банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.