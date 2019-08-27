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27 серпня 2019, вівторок, 17:26 13
Економіка 2019-08-27T19:15:03+03:00
Українські Новини
Після довгих вихідних гривня на міжбанку продовжує падати

Після довгих вихідних гривня на міжбанку продовжує падати

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю, перед Днем незалежності, на 7 коп. у вівторок, 27 серпня, знизився на 2 коп. до 25,14 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,18-25,22 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,14-25,171 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,12-25,15 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,31% з 27,72 UAH/USD до 25,14 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 серпня, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH/USD після того, як підвищив її курс перед святами.

Також у вівторок, 27 серпня, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 23 серпня, знизився на 2 копійки і становить 3,43 грн за 10 рублів.

Тим часом банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.

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