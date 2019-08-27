За парламентські вибори члени ЦВК заробили по чверті мільйона

У липні, коли відбулися позачергові вибори депутатів Верховної Ради, члени Центральної виборчої комісії заробили від 232 тис. гривень до 275 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді секретаріату ЦВК на запит Українських Новин.\r\n"Розмір нарахованої заробітної плати за липень 2019 року голови Комісії Сліпачук Т. В. становить 248 504 гривні, в тому числі: посадовий оклад – 52 860 гривень, персональна надбавка – 37 002 гривні, надбавка за інтенсивність праці – 52 860 гривень, премія – 105 720 гривень)", - сказано в ній.\r\nЗарплата нижча, ніж у Сліпачук із 16 членів ЦВК у липні була лише в п'яти.\r\nЗаступники голови і секретар комісії заробили більше: Олег Конопольський – 250 780 гривень, Євгеній Радченко – 260 202 гривні, а Наталія Бернацька – 262 911 гривень.\r\n\r\nІнші члени Центрвиборчкому заробили в липні від 232 208 гривень до 274 545 гривень.\r\nВсього на зарплати членів ЦВК у липні було виплачено понад 4 млн гривень, у середньому – 253,8 тис. гривень одному члену комісії.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перше засідання нової Верховної Ради відбудеться вже в серпні.\r\nПартія "Слуга народу" сама сформує уряд, оскільки взяла на виборах більше половини депутатських мандатів.\r\nПризначення нового Кабміну може відбутися в перший день засідання парламенту.