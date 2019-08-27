Зеленский назначил нового начальника СБУ в Кировоградской области

Президент Владимир Зеленский назначил начальником управления Службы безопасности в Кировоградской области бывшего начальника департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова.\r\nОб этом говорится в указе №627 от 27 августа, передают Українськi Новини.\r\nКроме того, указом №626 от 27 августа Зеленский уволил Петрова с должности начальника департамента контрразведки СБУ.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский назначил начальником управления СБУ в Житомирской области Головаша вместо Панасюка.Ранее Зеленский выступил за увольнение начальников управлений Службы безопасности Украины в Ривненской, Волынской и Житомирской областях из-за неэффективной борьбы с незаконной добычей янтаря.Также Зеленский назначил юристов в Комиссию по правовой рефоме, назначение которых экс-президентом Порошенко членами Высшего совета правосудия сейчас расследует ГБР. Президент назначил сопредседателями комиссии по вопросам правовой реформы заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапку и профессора кафедры международного права Киевского национального университета имени Т. Шевченко Николая Буроменского. Тем временем Зеленский назначил Владимира Кравченко командующим операции Объединенных сил (ООС).