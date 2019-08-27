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27 августа 2019, вторник, 11:34 166
Политика 2019-08-27T11:41:07+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил нового начальника СБУ в Кировоградской области

Зеленский назначил нового начальника СБУ в Кировоградской области

Алексей Петров. Скриншот: видео/nashigroshi.org
Алексей Петров. Скриншот: видео/nashigroshi.org

Президент Владимир Зеленский назначил начальником управления Службы безопасности в Кировоградской области бывшего начальника департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова.

Об этом говорится в указе №627 от 27 августа, передают Українськi Новини.

Кроме того, указом №626 от 27 августа Зеленский уволил Петрова с должности начальника департамента контрразведки СБУ.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил начальником управления СБУ в Житомирской области Головаша вместо Панасюка.


Ранее Зеленский выступил за увольнение начальников управлений Службы безопасности Украины в Ривненской, Волынской и Житомирской областях из-за неэффективной борьбы с незаконной добычей янтаря.

Также Зеленский назначил юристов в Комиссию по правовой рефоме, назначение которых экс-президентом Порошенко членами Высшего совета правосудия сейчас расследует ГБР. 

Президент назначил сопредседателями комиссии по вопросам правовой реформы заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапку и профессора кафедры международного права Киевского национального университета имени Т. Шевченко Николая Буроменского. 

Тем временем Зеленский назначил Владимира Кравченко командующим операции Объединенных сил (ООС).

Больше новостей о: СБУ Кировоградская область Владимир Зеленский Алексей Петров

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