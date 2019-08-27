Сегодня 100 дней президентства Зеленского

100 дней назад, 20 мая 2019 года Владимир Зеленский стал 6-м Президентом Украины.

Он зачитал присягу на торжественном заседании Верховной Рады и с этого момента вступил в должность главы государства.

Зеленскому 41 год, он родился 25 января 1978 года в Кривом Роге Днепропетровской области.

Высшее юридическое образование он получил в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета, однако по специальности никогда не работал.

Со школы Зеленский увлекался КВНом, а в 1997 году была создана команда "95-й квартал", в которой он стал одним из главных актеров.

30 апреля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала Зеленского Президентом по итогам 2-го тура выборов.

Он набрал 73,22% (13,5 млн) избирателей, а его конкурент действующий на тот момент Президент Петр Порошенко - 24,45% (4,5 млн).

Как сообщали Українські Новини, 20 мая Владимир Зеленский принял присягу и стал 6-м Президентом.

Зеленский, выступая в Верховной Раде, после того, как зачитал присягу и вступил в должность Президента, заявил о том, что распускает Раду 8-го созыва.

В комментарии журналистам во время торжественного приема в Мариинском дворце в честь Дня независимости Украины, сообщил, что ему нравятся две кандидатуры на должность премьер-министра.

Тем временем, "Слуга народа" трижды оконфузился в международных вопросах.

Партия Зеленского "Слуга народа" набрала больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.

Зеленский предлагал Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение. Также Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента. Кроме того, новый президент выступает за отмену депутатской прикосновенности.