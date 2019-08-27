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27 серпня 2019, вівторок, 10:11 19
Президент 2019-08-27T11:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні 100 днів президентства Зеленського

Сьогодні 100 днів президентства Зеленського

Президент Володимир Зеленський. Фото прес-служби
Президент Володимир Зеленський. Фото прес-служби

100 днів тому, 20 травня 2019 року Володимир Зеленський став 6-м Президентом України.

Він зачитав присягу на урочистому засіданні Верховної Ради і з цього моменту вступив на посаду глави держави.

Зеленському 41 рік, він народився 25 січня 1978 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Вищу юридичну освіту він отримав у Криворізькому економічному інституті Київського національного економічного університету, однак за фахом ніколи не працював.

Зі школи Зеленський захоплювався КВК, а в 1997 році було створено команду "95-й квартал", в якій він став одним з провідних акторів.

30 квітня Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Зеленського Президентом за підсумками 2-го туру виборів.

Він набрав 73,22% (13,5 млн) виборців, а його конкурент, діючий на той момент Президент Петро Порошенко, - 24,45% (4,5 млн).

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня Володимир Зеленський прийняв присягу і став 6-м Президентом.

Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, після того, як зачитав присягу і вступив на посаду Президента, заявив про те, що розпускає Раду 8-го скликання.

У коментарі журналістам під час урочистого прийому в Маріїнському палаці на честь Дня незалежності України, повідомив, що йому подобаються дві кандидатури на посаду прем'єр-міністра.

Тим часом, "Слуга народу" тричі осоромився в міжнародних питаннях.

Партія Зеленського "Слуга народу" набрала більше 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

Зеленський пропонував Раді повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Також Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента. Крім того, новий президент виступає за скасування депутатської недоторканності.

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