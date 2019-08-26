Лесные пожары в Греции: туристов эвакуировали

В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали около тысячи туристов. Об этом сообщает ВВС.\r\nТак, сообщается, что люди были эвакуированы из пляжей отелей на острове Самос.\r\nОтмечается, что береговая охрана на судах перевезла людей из пляжей Гликориза и Протеи на спортивный стадион в Пифагорео. \r\nПо данным издания, пожар вспыхнул сразу в нескольких районах. Огонь быстро распространялся из-за сухой погоды и ветра. С пламенем борются около 700 пожарных. \r\nКроме того, в Греции и до сих пор остается высокий уровень пожаров. \r\nУказывается, что в Пелопоннесе задержали двух мужчин, которых подозревают в умышленном поджоге.\r\nКак сообщали Українські Новини, сильнейшие пожары в "легких планеты" - лесах Амазонии показали из космоса.\r\n\r\nТакже сильнейшие пожары в Греции было видно из Космоса. \r\nКроме того, 30 июля дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири уже достиг побережья Аляски и Канады. \r\nА в Греции на острове Эвия введено чрезвычайное положение из-за массовых пожаров на разных его территориях, которые вспыхнули из-за погодных условий.\r\n