Лісові пожежі в Греції: туристів евакуювали

У Греції через лісові пожежі евакуювали близько тисячі туристів. Про це повідомляє ВВС.\r\nТак, повідомляється, що люди були евакуйовані з пляжів готелів на острові Самос.\r\nНаголошується, що берегова охорона на судах перевезла людей з пляжів Гликориза і Протеї на спортивний стадіон в Піфагорео. \r\nЗа даними видання, пожежа спалахнула відразу в декількох районах. Вогонь швидко розповсюджувався через суху погоду і вітер. З полум'ям борються близько 700 пожежників. \r\nКрім того, у Греції і досі залишається високий рівень пожеж. \r\nВказується, що в Пелопоннесі затримали двох чоловіків, яких підозрюють в умисному підпалі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сильні пожежі в "легких планети" - лісах Амазонії показали з космосу.\r\n\r\nТакож найсильніші пожежі в Греції було видно з Космосу.\r\nКрім того, 30 липня дим від масштабних лісових пожеж в російському Сибіру вже досяг узбережжя Аляски і Канади.\r\nА в Греції на острові Евія введено надзвичайний стан через масові пожежи на різних територіях, які спалахнули через погодні умови.\r\n