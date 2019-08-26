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26 серпня 2019, понеділок, 23:25 5
Європа 2019-08-26T23:45:01+03:00
Українські Новини
Лісові пожежі в Греції: туристів евакуювали

Лісові пожежі в Греції: туристів евакуювали

У Греції через лісові пожежі евакуювали близько тисячі туристів. Про це повідомляє ВВС.

Так, повідомляється, що люди були евакуйовані з пляжів готелів на острові Самос.

Наголошується, що берегова охорона на судах перевезла людей з пляжів Гликориза і Протеї на спортивний стадіон в Піфагорео.

За даними видання, пожежа спалахнула відразу в декількох районах. Вогонь швидко розповсюджувався через суху погоду і вітер. З полум'ям борються близько 700 пожежників.

Крім того, у Греції і досі залишається високий рівень пожеж.

Вказується, що в Пелопоннесі затримали двох чоловіків, яких підозрюють в умисному підпалі.

Як повідомляли Українські Новини, сильні пожежі в "легких планети" - лісах Амазонії показали з космосу.

Також найсильніші пожежі в Греції було видно з Космосу.

Крім того, 30 липня дим від масштабних лісових пожеж в російському Сибіру вже досяг узбережжя Аляски і Канади.

А в Греції на острові Евія введено надзвичайний стан через масові пожежи на різних територіях, які спалахнули через погодні умови.

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