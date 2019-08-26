Лісові пожежі в Греції: туристів евакуювали

У Греції через лісові пожежі евакуювали близько тисячі туристів. Про це повідомляє ВВС.

Так, повідомляється, що люди були евакуйовані з пляжів готелів на острові Самос.

Наголошується, що берегова охорона на судах перевезла людей з пляжів Гликориза і Протеї на спортивний стадіон в Піфагорео.

За даними видання, пожежа спалахнула відразу в декількох районах. Вогонь швидко розповсюджувався через суху погоду і вітер. З полум'ям борються близько 700 пожежників.

Крім того, у Греції і досі залишається високий рівень пожеж.

Вказується, що в Пелопоннесі затримали двох чоловіків, яких підозрюють в умисному підпалі.

Як повідомляли Українські Новини, сильні пожежі в "легких планети" - лісах Амазонії показали з космосу.