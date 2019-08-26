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26 августа 2019, понедельник, 19:18 37
Космос 2019-08-26T19:18:36+03:00
Українські Новини
Фото дня: Сильнейшие пожары в "легких планеты" - лесах Амазонии показали из космоса

Фото дня: Сильнейшие пожары в "легких планеты" - лесах Амазонии показали из космоса

Пожары в Амазонии. Фото: twitter.com/astro_luca
Пожары в Амазонии. Фото: twitter.com/astro_luca

Итальянский астронавт Лука Пармитано сфотографировал с борта Международной космической станции дым от лесных пожаров в Амазонии, который простирается на тысячи километров.

«Простирающийся на тысячи километров дым от десятков лесных пожаров в Амазонии, вызванных деятельностью человека», — написал Пармитано в Twitter, прикрепив несколько впечатляющих снимков.

twitter.com/astro_lucaПожары в Амазонии. Фото: twitter.com/astro_luca

Тропические леса Амазонии часто называют "легкими планеты", поскольку они производят около 20% кислорода на планете. Однако специалист по изменению климата Джонатан Фоли сообщает, что в действительности речь идет о 5%.

60% площади амазонских лесов расположены в Бразилии, 13% — в Перу, 10% — в Колумбии, остальные — в соседних странах Южной Америки. Считается, что леса поглощают до 25% углекислого газа из атмосферы.

Как сообщали Українські Новини, 30 июля дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири уже достиг побережья Аляски и Канады. 


Ранее сильнейшие пожары в Греции было видно из Космоса

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