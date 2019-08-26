Фото дня: Сильнейшие пожары в "легких планеты" - лесах Амазонии показали из космоса

Итальянский астронавт Лука Пармитано сфотографировал с борта Международной космической станции дым от лесных пожаров в Амазонии, который простирается на тысячи километров.

«Простирающийся на тысячи километров дым от десятков лесных пожаров в Амазонии, вызванных деятельностью человека», — написал Пармитано в Twitter, прикрепив несколько впечатляющих снимков.

Пожары в Амазонии. Фото: twitter.com/astro_luca

Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica. #noplanetB #MissionBeyond pic.twitter.com/WAuHyBnlgt — Luca Parmitano (@astro_luca) August 26, 2019

Тропические леса Амазонии часто называют "легкими планеты", поскольку они производят около 20% кислорода на планете. Однако специалист по изменению климата Джонатан Фоли сообщает, что в действительности речь идет о 5%.

60% площади амазонских лесов расположены в Бразилии, 13% — в Перу, 10% — в Колумбии, остальные — в соседних странах Южной Америки. Считается, что леса поглощают до 25% углекислого газа из атмосферы.

Как сообщали Українські Новини, 30 июля дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири уже достиг побережья Аляски и Канады.



Ранее сильнейшие пожары в Греции было видно из Космоса.