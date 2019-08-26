Итальянский астронавт Лука Пармитано сфотографировал с борта Международной космической станции дым от лесных пожаров в Амазонии, который простирается на тысячи километров.\r\n«Простирающийся на тысячи километров дым от десятков лесных пожаров в Амазонии, вызванных деятельностью человека», — написал Пармитано в Twitter, прикрепив несколько впечатляющих снимков.\r\n\r\n\r\n\r\nПожары в Амазонии. Фото: twitter.com\/astro_luca\r\n\r\nIl fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica. #noplanetB #MissionBeyond pic.twitter.com\/WAuHyBnlgt\r\n— Luca Parmitano (@astro_luca) August 26, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nТропические леса Амазонии часто называют "легкими планеты", поскольку они производят около 20% кислорода на планете. Однако специалист по изменению климата Джонатан Фоли сообщает, что в действительности речь идет о 5%.\r\n60% площади амазонских лесов расположены в Бразилии, 13% — в Перу, 10% — в Колумбии, остальные — в соседних странах Южной Америки. Считается, что леса поглощают до 25% углекислого газа из атмосферы.\r\nКак сообщали Українські Новини, 30 июля дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири уже достиг побережья Аляски и Канады. Ранее сильнейшие пожары в Греции было видно из Космоса.