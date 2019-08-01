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01 августа 2019, четверг, 19:21 128
Космос 2019-08-01T19:45:01+03:00
Українські Новини
Дым от огромных пожаров в Сибири достиг США и Канады, - NASA

Дым от огромных пожаров в Сибири достиг США и Канады, - NASA

Дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири уже достиг побережья Аляски и Канады. Об этом свидетельствуют данные со спутниковых снимков от NASA.

По их данным, 30 июля дым от сибирских пожаров достиг Аляски и части западного побережья Канады.

"Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и теперь его видно на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров", - отметил специалист по изучению атмосферы Центра космических полетов имени Годдарда Колен Сефтор.

Карта задымления. Фото: nasa.govКарта задымления. Фото: nasa.gov

Кроме этого, дым протянулся вдоль побережья Канады и даже достиг таких городов, как Ванкувер и Сиэтл.

Как сообщали Українські Новини, Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении пожаров в Сибири.

Как пишет "Медуза", общая площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, по данным на конец июля, превысила три миллиона гектаров. Дым от пожаров распространился на другие части страны — Западную Сибирь, Урал и Поволжье.

Больше новостей о: США Россия Канада Задымление Лесные пожары

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