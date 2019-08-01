Дым от огромных пожаров в Сибири достиг США и Канады, - NASA

Дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири уже достиг побережья Аляски и Канады. Об этом свидетельствуют данные со спутниковых снимков от NASA.\r\nПо их данным, 30 июля дым от сибирских пожаров достиг Аляски и части западного побережья Канады.\r\n"Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и теперь его видно на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров", - отметил специалист по изучению атмосферы Центра космических полетов имени Годдарда Колен Сефтор.\r\nКарта задымления. Фото: nasa.gov\r\nКроме этого, дым протянулся вдоль побережья Канады и даже достиг таких городов, как Ванкувер и Сиэтл.\r\nКак сообщали Українські Новини, Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении пожаров в Сибири.\r\nКак пишет "Медуза", общая площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, по данным на конец июля, превысила три миллиона гектаров. Дым от пожаров распространился на другие части страны — Западную Сибирь, Урал и Поволжье.