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15 августа 2019, четверг, 13:14 20
Европа 2019-08-15T13:14:02+03:00
Українські Новини
В Греции на острове Эвия введено чрезвычайное положение

В Греции на острове Эвия введено чрезвычайное положение

Пожар в сосновом лесу на острове Эвия. Скриншот\ BBC News
Пожар в сосновом лесу на острове Эвия. Скриншот\ BBC News

В Греции, где ранее был эвакуирован лагерь туристов Элафинисос из-за пожара в Афинах, на острове Эвия введено чрезвычайное положение в связи с массовыми пожарами на разных его территориях. Об этом передает Reuters. 

Стало известно, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал свой отпуск на Крите, вернувшись в Афины, где его проинформировали о текущей ситуации.

"Нам удалось защитить людей и спасти их имущество", - сказал министр гражданской защиты Михалис Хрисохоидис.

"Ситуация в Эвии остается сложной", — заявил комиссар Европейского Союза по оказанию помощи Кристос Стилианидес. Опираясь на свой опыт борьбы с лесными пожарами, Стилианидес сказал, что он был впечатлен координацией действий властей, занимающихся тушением пожара. Стилианидес назвал пожарных героями.

Сотрудники пожарной охраны сообщили, что в целях безопасности были эвакуированы четыре деревни и сотни людей.

Другие пожары вспыхнули на острове Тасос, а также в центральном регионе Виотия и Пелопоннес. Сообщалось также о пожаре в Пеании, пригороде Афин, передает BBC News

Согласно данным ведомства, в борьбе с огнем приняли участие более 200 пожарников, а также 75 пожарных машин, 9 вертолетов и 7 самолетов. Известно, что Италия выслала на помощь 2 самолета после просьбы Греции о предоставлении ей дополнительного бортового противопожарного оборудования.

Как сообщали Українські Новини, ранее на греческом острове Эвия вспыхнул новый пожар из-за погодных условий.

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