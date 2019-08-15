В Греции на острове Эвия введено чрезвычайное положение

В Греции, где ранее был эвакуирован лагерь туристов Элафинисос из-за пожара в Афинах, на острове Эвия введено чрезвычайное положение в связи с массовыми пожарами на разных его территориях. Об этом передает Reuters.

Стало известно, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал свой отпуск на Крите, вернувшись в Афины, где его проинформировали о текущей ситуации.

"Нам удалось защитить людей и спасти их имущество", - сказал министр гражданской защиты Михалис Хрисохоидис.

"Ситуация в Эвии остается сложной", — заявил комиссар Европейского Союза по оказанию помощи Кристос Стилианидес. Опираясь на свой опыт борьбы с лесными пожарами, Стилианидес сказал, что он был впечатлен координацией действий властей, занимающихся тушением пожара. Стилианидес назвал пожарных героями.

Сотрудники пожарной охраны сообщили, что в целях безопасности были эвакуированы четыре деревни и сотни людей.

Другие пожары вспыхнули на острове Тасос, а также в центральном регионе Виотия и Пелопоннес. Сообщалось также о пожаре в Пеании, пригороде Афин, передает BBC News.

Согласно данным ведомства, в борьбе с огнем приняли участие более 200 пожарников, а также 75 пожарных машин, 9 вертолетов и 7 самолетов. Известно, что Италия выслала на помощь 2 самолета после просьбы Греции о предоставлении ей дополнительного бортового противопожарного оборудования.

Как сообщали Українські Новини, ранее на греческом острове Эвия вспыхнул новый пожар из-за погодных условий.