На греческом острове Эвбея новые пожары: три села готовятся к эвакуации

После того, как в пригороде Афин эвакуировали лагерь из-за невозможности потушить пожар, спасатели эвакуировали монастырь на острове Эвбея и приказали готовиться к эвакуации жителям трех сел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пожарная служба была оповещена вскоре после 3:00 ночи о пожаре в районе Агрилица, в муниципалитете Дирфис-Мессапия, на тушение были направлены 80 пожарных из 39 машинами, которым помогают четыре самолета и два вертолета.



Власти эвакуировали монастырь Панагия Макрималлис в качестве меры пресечения, а селам, Кондодеспоти, Агрилица и Макримали рекомендовали сохранять состояние повышенной готовности к эвакуации.

Потушить пожар не могут из-за сильного ветра, который дует в районе, а также из-за неровной местности.



Дым от пожаров на Эвбее тянется до Афин, покрывая части города дымкой.



Как сообщали Українські Новини, 30 июля дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири уже достиг побережья Аляски и Канады.



Ранее сильнейшие пожары в Греции было видно из Космоса.



Тем временем на Канарских островах вспыхнули масштабные пожары, людей пришлось эвакуировать.