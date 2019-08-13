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13 августа 2019, вторник, 11:05 8
Европа 2019-08-13T11:05:01+03:00
Українські Новини
На греческом острове Эвбея новые пожары: три села готовятся к эвакуации

На греческом острове Эвбея новые пожары: три села готовятся к эвакуации

После того, как в пригороде Афин эвакуировали лагерь из-за невозможности потушить пожар, спасатели эвакуировали монастырь на острове Эвбея и приказали готовиться к эвакуации жителям трех сел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пожарная служба была оповещена вскоре после 3:00 ночи о пожаре в районе Агрилица, в муниципалитете Дирфис-Мессапия, на тушение были направлены 80 пожарных из 39 машинами, которым помогают четыре самолета и два вертолета.

Власти эвакуировали монастырь Панагия Макрималлис в качестве меры пресечения, а селам, Кондодеспоти, Агрилица и Макримали рекомендовали сохранять состояние повышенной готовности к эвакуации.

Потушить пожар не могут из-за сильного ветра, который дует в районе, а также из-за неровной местности.  

Дым от пожаров на Эвбее тянется до Афин, покрывая части города дымкой.

Как сообщали Українські Новини, 30 июля дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири уже достиг побережья Аляски и Канады. 

Ранее сильнейшие пожары в Греции было видно из Космоса.

Тем временем на Канарских островах вспыхнули масштабные пожары, людей пришлось эвакуировать.

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