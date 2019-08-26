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26 августа 2019, понедельник, 20:50 40
Силовые структуры 2019-08-26T20:53:40+03:00
Українські Новини
На Донбассе с начала "хлебного перемирия" погибли восемь бойцов ВСУ

На Донбассе с начала "хлебного перемирия" погибли восемь бойцов ВСУ

ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР

С начала "хлебного перемирия" 21 июля по 20 августа на Донбассе, в зоне проведения операции Объединенных сил погибли восемь украинских военных, а еще 17 - получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на штаб ООС.

Так, по данным штаба, с начала "хлебного перемирия" в зоне ООС погибли восемь бойцов ВСУ.

Также отмечается, что в штабе опровергли информацию волонтерского сообщества Informnapalm о якобы занижении пресс-центром ООС количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных группировок "ЛДНР", объясняя расхождения в цифрах различными методиками подсчета.

Как сообщали Українські Новини, боевики ОРДЛО начали разбирать стену на своей бывшей передовой позиции в Станице Луганской.

Ранее в СЦКК заявили, что боевики затягивают демонтаж фортификаций в Станице Луганской.

Также 25 августа в зоне проведения Операции объединенных сил(ООС) на Донбассе вблизи Горловки погиб командир взвода 24-го батальона Айдар 53-й механизированной бригады с позывным Тихий.

Кроме того, в результате обстрелов боевиков 25 августа погиб 20-летний военный, трое ранены.

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