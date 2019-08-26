Силовики РФ против включения в список на обмен Сенцова, Карпюка и Клыха, - источники в Кремле

Представители российских силовых ведомств выступают против выдачи украинской стороне трех человек в порядке обмена, запланированном в формате "33 на 33".

Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники в Кремле, близкие к переговорам по обмену.

Речь идет о режиссере Олеге Сенцове, Станиславе Клыхе и Николае Карпюке.

Издание сообщает, что накануне главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что у президента России Владимира Путина есть оппозиция из силовиков, и она может помешать обмену пленными с Украиной.

"Несмотря на то, что кажется, что Путин щелкнет пальцами и всех посадят на самолет чей-то и вывезут, но это не так. Потому что здесь приходят силовики и говорят: ну как же, вот они террористы. Условно я говорю. И надо понимать, что, может быть, Путину важнее иметь отношения со своими силовиками, чем с чужими президентами", - заявил Венедиктов.

Как сообщали Українськi Новини, российские СМИ сообщили, что пятеро политзаключенных Украины в России, доставленные в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Там находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко.

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, рассказал источник российского издания, близкий к этим переговорам. По его словам, списки для обмена сейчас уточняются

Позже в Кремле подтвердили проведение контактов об обмене удерживаемых лиц с Украиной.