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24 августа 2019, суббота, 22:15 82 Инфографика
Спорт 2019-08-24T22:17:23+03:00
Українські Новини
"Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком" в дебютном матче Михайличенко: видео голов

"Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком" в дебютном матче Михайличенко: видео голов

Динамо и Олимпик разошлись миром 1:1 в дебютной игре под руководством нового тренера Михайличенко на НСК "Олимпийский" в День независимости. 

Как сообщает "Футбол 24", матч стартовал в 19:30. Это первый поединок для Алексея Михайличенко, который возвращается к роли главного тренера киевлян 15 лет спустя из-за увольнения Хацкевича, что провалился в ЛЧ. Хозяева по потерянным очкам занимали до отчетной игры второго место, но без учета перенесенного матча с Мариуполем шли на 5-й строчке. Олимпик же - единственная команда без очков на старте УПЛ. При Жулио Сезар дончане отдали все 4 матча с общей разницей 2:8.

Олимпик проиграл динамовцам последние 4 матча. В целом же киевский клуб уступил донецкому только 1 раз в 14 очных встреч. На поле Динамо олимпийцы вырвали только одну ничью, а киевляне забивали им хотя бы гол уже 11 матчей подряд. Добавим, что Михайличенко проводит сегодня свой ювилений 70-й поединок в чемпионатах Украины. Новый-старый тренер и у Олимпика. Временно исполняющим обязанности стал Игорь Климовский.

Скриншот: football24.uaСкриншот: football24.ua

Как сообщали Українські Новини, Алексея Михайличенко назначили главным тренером "Динамо"


Ранее "Динамо" объявило об увольнении Александра Хацкевича с должности главного тренера после вылета из квалификационного раунда Лиги Чемпионов от "Брюгге" (Брюссель).

13 августа "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в ответном матче, тогда как в первом матче уступило со счетом 0:1.



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Динамо - Олимпик. Фото: football24.ua
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