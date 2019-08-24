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24 августа 2019, суббота, 15:45 15
Внешняя политика 2019-08-24T15:51:35+03:00
Українські Новини
Волкер рассказал о планах встретиться с Сурковым по обмену плеными

Волкер рассказал о планах встретиться с Сурковым по обмену плеными

Курт Волкер Фото: пресс-служба МО
Курт Волкер Фото: пресс-служба МО

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду на то, что обмен заключенными между Украиной и Россией, запланированный в формате "33 на 33", состоится.

Об этом сообщает "Громадське".

На "Ходе достоинства" в Киеве Курт Волкер дал комментарий по поводу обмена заключенных между Украиной и РФ.

"Очень надеюсь, что обмен состоится, но я не участвую в этих переговорах. Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и прежде всего моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым, встретиться с ним", - сказал Волкер.

Как сообщали Українськi Новини, российские СМИ сообщили, что пятеро политзаключенных Украины в России, доставленные в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Там находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко.

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, рассказал источник российского издания, близкий к этим переговорам. По его словам, списки для обмена сейчас уточняются

Позже в Кремле подтвердили проведение контактов об обмене удерживаемых лиц с Украиной.

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