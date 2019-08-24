Волкер рассказал о планах встретиться с Сурковым по обмену плеными

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду на то, что обмен заключенными между Украиной и Россией, запланированный в формате "33 на 33", состоится.\r\nОб этом сообщает "Громадське".\r\nНа "Ходе достоинства" в Киеве Курт Волкер дал комментарий по поводу обмена заключенных между Украиной и РФ.\r\n"Очень надеюсь, что обмен состоится, но я не участвую в этих переговорах. Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и прежде всего моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым, встретиться с ним", - сказал Волкер.\r\nКак сообщали Українськi Новини, российские СМИ сообщили, что пятеро политзаключенных Украины в России, доставленные в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Там находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко.\r\nРоссия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, рассказал источник российского издания, близкий к этим переговорам. По его словам, списки для обмена сейчас уточняются\r\nПозже в Кремле подтвердили проведение контактов об обмене удерживаемых лиц с Украиной.