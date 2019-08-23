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23 августа 2019, пятница, 22:02 202
Внешняя политика 2019-08-23T22:05:47+03:00
Українські Новини
Посольство США поздравило Украину известным стихотворением Лины Костенко

Посольство США поздравило Украину известным стихотворением Лины Костенко

Посольство США поздравило Украину с Днем независимости исполнением стиха украинской поэтессы Лины Костенко "Вечірнє сонце" в то время, как Елизавета ІІ поздравила Зеленского с Днем независимости.

Видеообращение по случаю 28-й годовщины независимости Украины размещено на странице посольства США в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

Поздравление составлено из фрагментов, которые американские дипломаты и волонтеры Корпуса Мира записали во время своих путешествий в разные уголки Украины.

"С Днем независимости, Украина! США горды быть вашим партнером в стремлении Украины к процветанию и светлому европейскому будущему", - говорится в сообщении посольства.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе развернули 28-метровый флаг с десятками бумажных корабликов.

Тем временем появилась программа празднования 29-го Дня независимости Украины с соревнованиями на ретро-автомобилях и забегом в вышиванках. Кроме того, Алан Бадоев и Елена Коляденко срежиссируют "Шествие Достоинства" на День независимости. 

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