Посольство США поздравило Украину известным стихотворением Лины Костенко

Посольство США поздравило Украину с Днем независимости исполнением стиха украинской поэтессы Лины Костенко "Вечірнє сонце" в то время, как Елизавета ІІ поздравила Зеленского с Днем независимости.\r\nВидеообращение по случаю 28-й годовщины независимости Украины размещено на странице посольства США в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.\r\nПоздравление составлено из фрагментов, которые американские дипломаты и волонтеры Корпуса Мира записали во время своих путешествий в разные уголки Украины.\r\n"С Днем независимости, Украина! США горды быть вашим партнером в стремлении Украины к процветанию и светлому европейскому будущему", - говорится в сообщении посольства.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=NHUmtK3m2eg" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одессе развернули 28-метровый флаг с десятками бумажных корабликов.\r\nТем временем появилась программа празднования 29-го Дня независимости Украины с соревнованиями на ретро-автомобилях и забегом в вышиванках. Кроме того, Алан Бадоев и Елена Коляденко срежиссируют "Шествие Достоинства" на День независимости.