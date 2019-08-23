подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
23 августа 2019, пятница, 13:32 113
Верховная Рада и партии 2019-08-23T13:39:57+03:00
Українські Новини
Стало известно, как "рассадят партии" в Верховной Раде: "Слуга народа" займет все первые ряды

Стало известно, как "рассадят партии" в Верховной Раде: "Слуга народа" займет все первые ряды

Группа по подготовке 1-й сессии 9-го созыва Верховной Рады определила рассадку партий в зале заседаний парламента.

Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, передают Українські Новини.

Согласно проекту, все первые ряды займут 254 депутата от партии "Слуга Народа", а на задних рядах в порядке с права налево будут сидеть депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь", избранные в одномандатных округах парламентарии, депутаты "Всеукраинского объединения "Батьківщина", "Голоса" и "Европейской солидарности".

Кроме того группа определила компетенцию комитетов 9-й созыва, добавив в название комитета по вопросам прав человека, деокупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях, Севастополе и Крыму, национальных меньшинств, межнациональных отношений, а также уполномочила комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования на рассмотрение вопроса военной медицины.

Также был утвержден сценарий торжественного заседания 29 августа.

Как сообщали Українські Новини, в "Слуге народа" прогнозируют оглашение кандидатуры премьера 29 августа, когда состоится первое заседание новой Верховной Рады.

Также избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) прогнозирует сохранение одного действующего министра в новом составе Кабинета министров.


Кроме того, партия "Слуга народа" выдвинет кандидатуру своего лидера Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады, а представителя Президента Владимира Зеленского в парламенте Руслана Стефанчука - на должность первого заместителя председателя Рады.

Больше новостей о: Верховная Рада Депутаты Партия "Слуга народа"

Архив
Новости
"Голос" просит Зеленского снимать с депутатов неприкосновенность и депутатские полномочия за прогулы 14:23
ГБР сообщило о подозрении экс-начальнику полиции Днепропетровской области Глуховере, - Варченко 14:12
В польских Татрах 140 туристов сильно пострадали от ударов молний, есть погибшие 13:55
Стало известно, как "рассадят партии" в Верховной Раде: "Слуга народа" займет все первые ряды 13:32
Закупка угля по формуле "Роттердам+" дешевле импорта из Колумбии, - Насалик 13:29
больше новостей
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Девушку премьера Британии не пустили в США из-за визита в непризнанное государство 22:58
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ
больше новостей
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Штрафы для "евробляхеров" отсрочат еще на три месяца, - Рябошапка 16:20
Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам 18:27
В Украину собирается приехать президент Финляндии, - СМИ 20:50
Генпрокуратура не будет добиваться отстранения Грымчака от должности 10:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok