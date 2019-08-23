Стало известно, как "рассадят партии" в Верховной Раде: "Слуга народа" займет все первые ряды

Группа по подготовке 1-й сессии 9-го созыва Верховной Рады определила рассадку партий в зале заседаний парламента.

Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, передают Українські Новини.

Согласно проекту, все первые ряды займут 254 депутата от партии "Слуга Народа", а на задних рядах в порядке с права налево будут сидеть депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь", избранные в одномандатных округах парламентарии, депутаты "Всеукраинского объединения "Батьківщина", "Голоса" и "Европейской солидарности".

Кроме того группа определила компетенцию комитетов 9-й созыва, добавив в название комитета по вопросам прав человека, деокупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях, Севастополе и Крыму, национальных меньшинств, межнациональных отношений, а также уполномочила комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования на рассмотрение вопроса военной медицины.

Также был утвержден сценарий торжественного заседания 29 августа.

Как сообщали Українські Новини, в "Слуге народа" прогнозируют оглашение кандидатуры премьера 29 августа, когда состоится первое заседание новой Верховной Рады.

Также избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) прогнозирует сохранение одного действующего министра в новом составе Кабинета министров.



Кроме того, партия "Слуга народа" выдвинет кандидатуру своего лидера Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады, а представителя Президента Владимира Зеленского в парламенте Руслана Стефанчука - на должность первого заместителя председателя Рады.