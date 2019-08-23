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23 серпня 2019, пʼятниця, 13:30 38
Верховна Рада і партії 2019-08-23T16:45:02+03:00
Українські Новини
Стало відомо, як "розсадять партії" у Верховній Раді: "Слуга народу" займе всі перші ряди

Стало відомо, як "розсадять партії" у Верховній Раді: "Слуга народу" займе всі перші ряди

Група з підготовки 1-ї сесії 9-го скликання Верховної Ради визначила розміщення партій у залі засідань парламенту.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні в п'ятницю, передають Українські Новини.

Згідно з проектом, всі перші ряди займуть 254 депутати від партії "Слуга Народу", а на задніх рядах в порядку з права наліво сидітимуть депутати "Опозиційної платформи - За життя", обрані в одномандатних округах парламентарії, депутати Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", "Голоси" і "Європейської солідарності".

Крім того група визначила компетенцію комітетів 9-го скликання, додавши в назву комітету з питань прав людини, деокупации та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях, Севастополі і Криму, національних меншин, міжнаціональних відносин, а також уповноважила комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування на розгляд питання військової медицини.

Також був затверджений сценарій урочистого засідання 29 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, в "Слузі народу" прогнозують оголошення кандидатури прем'єра 29 серпня, коли відбудеться перше засідання нової Верховної Ради.

Також обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Давид Арахамія (№4 у списку) прогнозує збереження чинного міністра в новому складі Кабінету міністрів.Крім того, партія "Слуга народу" висуне кандидатуру свого лідера Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради, а представника Президента Володимира Зеленського в парламенті Руслана Стефанчука - на посаду першого заступника голови Ради.

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