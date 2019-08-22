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22 серпня 2019, четвер, 12:31 11
Політика 2019-08-22T14:15:02+03:00
Українські Новини
Разумков не виключає призначення нового складу Кабміну 29 серпня

Разумков не виключає призначення нового складу Кабміну 29 серпня

Дмитро Разумков. Фото: informator.news
Дмитро Разумков. Фото: informator.news

Лідер партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков не виключає призначення нового складу Кабінету Міністрів в день відкриття першої сесії 9-го скликання Верховної Ради, 29 серпня.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Я поки не промовляв це питання з колегами, але я не виключаю (призначення нового складу Кабміну 29 серпня)", - сказав Разумков.

Лідер партії зазначив, що порядок денний першого засідання Ради нового скликання ще не обговорювався на засіданні групи з підготовки першої сесії.

Як повідомляли "Українські Новини", в "Слузі народу" прогнозують оголошення кандидатури прем'єра 29 серпня, коли відбудеться перше засідання нової Верховної Ради.

Також обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Давид Арахамія (№4 у списку) прогнозує збереження одного чинного міністра в новому складі Кабінету міністрів.

Крім того, партія "Слуга народу" висуне кандидатуру свого лідера Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради, а представника Президента Володимира Зеленського в парламенті Руслана Стефанчука - на посаду першого заступника голови Ради.

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