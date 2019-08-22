Разумков не виключає призначення нового складу Кабміну 29 серпня

Лідер партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков не виключає призначення нового складу Кабінету Міністрів в день відкриття першої сесії 9-го скликання Верховної Ради, 29 серпня.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.



"Я поки не промовляв це питання з колегами, але я не виключаю (призначення нового складу Кабміну 29 серпня)", - сказав Разумков.



Лідер партії зазначив, що порядок денний першого засідання Ради нового скликання ще не обговорювався на засіданні групи з підготовки першої сесії.

Як повідомляли "Українські Новини", в "Слузі народу" прогнозують оголошення кандидатури прем'єра 29 серпня, коли відбудеться перше засідання нової Верховної Ради.

Також обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Давид Арахамія (№4 у списку) прогнозує збереження одного чинного міністра в новому складі Кабінету міністрів.



Крім того, партія "Слуга народу" висуне кандидатуру свого лідера Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради, а представника Президента Володимира Зеленського в парламенті Руслана Стефанчука - на посаду першого заступника голови Ради.