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21 августа 2019, среда, 19:19 98
Общество 2019-08-21T19:45:45+03:00
Українські Новини
ТКГ договорилась о продлении режима тишины на Донбассе из-за начала учебного года

ТКГ договорилась о продлении режима тишины на Донбассе из-за начала учебного года

ООС.
ООС.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о продолжении соблюдения бессрочного режима тишины после того, как договорилась о перемирии на время сбора урожая.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-секретаря бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарьи Олифер в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, ТКГ отметила, что в целом режим тишины, объявленный 21 июля, имеет благоприятное воздействие на ситуацию с безопасностью на Донбассе, его соблюдение важно в контексте начала нового учебного года.

Украинская сторона проинформировала представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ТКГ Мартина Сайдика о выполнении взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с 22 августа.

Представители Украины отметили, что до начала работ необходимо демонтировать блокпост боевиков и что в дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе пункта пропуска "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным.

Представители ТКГ договорились, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

Кроме того, на заседании представители обсудили взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Также они отметили приоритетность обеспечения водоснабжения и возврата владельцам украинской государственной и частной собственности на территории  отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Россия).

Ранее Безсмертный выступил за прекращение работы Украины в ТКГ после гибели 4 военных в ООС до встречи в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).

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