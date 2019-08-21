НАБУ передает проекты подозрений иностранному государству, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко обвиняет Национальное антикоррупционное бюро в передаче проектов подозрений в посольство иностранного государства в то время, как НАБУ откроет новое дело против Луценко

Об этом Луценко сказал в интервью изданию "Цензор.нет", передают Українськi Новини.

"У меня, согласно решению суда, есть законно полученные доказательства того, что работники НАБУ передают проекты подозрений в посольство одной из дружественных нам стран. И об этом известно... этому дружественному государству", - сообщил генпрокурор.

Луценко не сообщил название страны, однако намекнул, что речь идет о США.

Он также добавил, что Президент Владимир Зеленский знал о данном факте, и это должно было натолкнуть его на мысль о необходимости перезапуска Государственного бюро расследований и НАБУ, а также проведения конкурса на должность руководителя объединенного правоохранительного органа.

Как сообщали Українськi Новини, Луценко не будет передавать в НАБУ дело против судей Окружного админсуда Киева о вмешательстве в деятельность государственных органов.

Также НАБУ заявило, что действия Луценко делают невозможным привлечение лиц к уголовной ответственности за коррупцию на таможне.