подписаться на рассылку
25 25.35
27.6 28.35
˟
21 августа 2019, среда, 16:59 40
Судебная власть 2019-08-21T17:30:02+03:00
Українські Новини
НАБУ передает проекты подозрений иностранному государству, - Луценко

НАБУ передает проекты подозрений иностранному государству, - Луценко

Юрий Луценко.
Юрий Луценко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко обвиняет Национальное антикоррупционное бюро в передаче проектов подозрений в посольство иностранного государства в то время, как НАБУ откроет новое дело против Луценко.

Об этом Луценко сказал в интервью изданию "Цензор.нет", передают Українськi Новини.

"У меня, согласно решению суда, есть законно полученные доказательства того, что работники НАБУ передают проекты подозрений в посольство одной из дружественных нам стран. И об этом известно... этому дружественному государству", - сообщил генпрокурор.

Луценко не сообщил название страны, однако намекнул, что речь идет о США.

Он также добавил, что Президент Владимир Зеленский знал о данном факте, и это должно было натолкнуть его на мысль о необходимости перезапуска Государственного бюро расследований и НАБУ, а также проведения конкурса на должность руководителя объединенного правоохранительного органа.

Как сообщали Українськi Новини, Луценко не будет передавать в НАБУ дело против судей Окружного админсуда Киева о вмешательстве в деятельность государственных органов.

Также НАБУ заявило, что действия Луценко делают невозможным привлечение лиц к уголовной ответственности за коррупцию на таможне.

Больше новостей о: Посольство США НАБУ подозрение Юрий Луценко

Архив
Новости
Новому Кабмину придется вернуться к "Роттердам+" ради экономии, - Сазонов 17:39
Делом против судей ОАСК правоохранители позорят ГПУ и НАБУ, - политолог 17:39
Зеленский утвердил новый состав комиссии по помилованию 17:21
ГБР передало в суд обвинительный акт в отношении прокурора-взяточника, - Варченко 17:05
НАБУ передает проекты подозрений иностранному государству, - Луценко 16:59
больше новостей
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус 22:00
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступает в действие 22 августа 12:57
Уманский дал прогноз по кандидатуре премьера 09:00
больше новостей
Официально опубликован последний депутат Рады 09:55
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Зеленский пообещал пенсии израильтянам, хотя жители ОРДЛО и Крыма их не получают 18:10
Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию 12:45
ДТЭК законтрактовал 300 тысяч тонн угля из Южной Америки 12:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok