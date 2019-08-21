В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

В Греции потерпел крушение частный вертолет, обломки которого во вторник, были подняты с моря у побережья Пороса, острова в 60 километрах к югу от Афин.

Об этом сообщает Ekathimerini.com.

В результате авиакатастрофы погибли два российских пассажира в возрасте 56 и 24 лет и 57-летний греческий летчик. Их тела были обнаружены во вторник дайверами береговой охраны на мелководье недалеко от порта острова.

Частный вертолет Agusta A109 вылетел с материка вблизи Пороса и должен был приземлиться в международном аэропорту Афин.

В результате аварии были повреждены линии электропередач, электроснабжение должны возобновить в среду.

Эксперты расследуют причину смертельного инцидента.

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