В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

В Греции потерпел крушение частный вертолет, обломки которого во вторник, были подняты с моря у побережья Пороса, острова в 60 километрах к югу от Афин.\r\nОб этом сообщает Ekathimerini.com.\r\nВ результате авиакатастрофы погибли два российских пассажира в возрасте 56 и 24 лет и 57-летний греческий летчик. Их тела были обнаружены во вторник дайверами береговой охраны на мелководье недалеко от порта острова.\r\nЧастный вертолет Agusta A109 вылетел с материка вблизи Пороса и должен был приземлиться в международном аэропорту Афин.\r\nВ результате аварии были повреждены линии электропередач, электроснабжение должны возобновить в среду.\r\nЭксперты расследуют причину смертельного инцидента.\r\nКак сообщали Українські Новини, самолет с двумя пилотами на борту упал и загорелся под Полтавой.\r\nРанее в Киеве самолет упал в озеро в Святошинском районе. \r\n\r\nПосле чего полиция начала расследовать падение самолета в озеро в Киеве.\r\nТакже в США самолет с людьми на борту упал в реку при посадке. Самолет пытался приземлиться во время сильной грозы.\r\n\r\n