У Греції розбився вертоліт з росіянами на борту

У Греції розбився приватний вертоліт, уламки якого у вівторок, були підняті з моря біля узбережжя Пороса, острова в 60 кілометрах на південь від Афін.\r\nПро це повідомляє Ekathimerini.com.\r\nВнаслідок авіакатастрофи загинули два російських пасажири у віці 56 і 24 років та 57-річний грецький льотчик. Їх тіла були виявлені у вівторок дайверами берегової охорони на мілководді недалеко від порту острова.\r\nПриватний вертоліт Agusta A109 вилетів з материка поблизу Пороса і мав приземлитися в міжнародному аеропорту Афін.\r\nВнасілідок аварії було пошкоджено лінії електропередач, електропостачання мають відновити в середу.\r\nЕксперти розслідують причину смертельного інциденту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, літак з двома пілотами на борту впав і загорівся під Полтавою.\r\nРаніше у Києві літак упав в озеро у Святошинському районі. \r\n\r\nПісля чого поліція почала розслідувати падіння літака в озеро в Києві.\r\nТакож у США літак з людьми на борту впав у річку при посадці. Літак намагався приземлитися під час сильної грози.\r\n\r\n