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21 серпня 2019, середа, 12:42 29
Європа 2019-08-21T14:00:02+03:00
Українські Новини
У Греції розбився вертоліт з росіянами на борту

У Греції розбився вертоліт з росіянами на борту

Авіакатастрофа в Греції. Фото: Ekathimerini.com
Авіакатастрофа в Греції. Фото: Ekathimerini.com

У Греції розбився приватний вертоліт, уламки якого у вівторок, були підняті з моря біля узбережжя Пороса, острова в 60 кілометрах на південь від Афін.

Про це повідомляє Ekathimerini.com.

Внаслідок авіакатастрофи загинули два російських пасажири у віці 56 і 24 років та 57-річний грецький льотчик. Їх тіла були виявлені у вівторок дайверами берегової охорони на мілководді недалеко від порту острова.

Приватний вертоліт Agusta A109 вилетів з материка поблизу Пороса і мав приземлитися в міжнародному аеропорту Афін.

Внасілідок аварії було пошкоджено лінії електропередач, електропостачання мають відновити в середу.

Експерти розслідують причину смертельного інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, літак з двома пілотами на борту впав і загорівся під Полтавою.

Раніше у Києві літак упав в озеро у Святошинському районі.

Після чого поліція почала розслідувати падіння літака в озеро в Києві.

Також у США літак з людьми на борту впав у річку при посадці. Літак намагався приземлитися під час сильної грози.

 
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