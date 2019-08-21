У Греції розбився вертоліт з росіянами на борту

У Греції розбився приватний вертоліт, уламки якого у вівторок, були підняті з моря біля узбережжя Пороса, острова в 60 кілометрах на південь від Афін.

Про це повідомляє Ekathimerini.com.

Внаслідок авіакатастрофи загинули два російських пасажири у віці 56 і 24 років та 57-річний грецький льотчик. Їх тіла були виявлені у вівторок дайверами берегової охорони на мілководді недалеко від порту острова.

Приватний вертоліт Agusta A109 вилетів з материка поблизу Пороса і мав приземлитися в міжнародному аеропорту Афін.

Внасілідок аварії було пошкоджено лінії електропередач, електропостачання мають відновити в середу.

Експерти розслідують причину смертельного інциденту.

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