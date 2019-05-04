В США самолет с людьми на борту упал в реку при посадке

В США коммерческий самолет Boeing 737 со 136 людьми на борту съехал со взлетно-посадочной полосы и упал в реку Сент-Джонс возле Джексонвилла, штат Флорида.\r\nОб этом сообщил офис шерифа города Джексонвилла в Twitter.\r\n\r\nМэр Джексонвилла Ленни Керри подтвердил в Twitter, что все на борту рейса живы и находятся под контролем.\r\n\r\nОн добавил, что на месте происшествия работают команды спасателей и пожарных, которые следят за тем, чтобы авиатопливо не разлилось в реку.\r\nВ то же время, местное телевидение WOKV сообщило, что 21 человек был доставлен в больницу.\r\nОтмечается, что самолет пытался приземлиться во время сильной грозы.\r\nЛайнер следовал в Джексонвилл из военно-морской базы в заливе Гуантанамо. Когда он дошел до конца взлетно-посадочной полосы, упал в реку.\r\nЭто произошло примерно в 9:40 вечера по местному времени, сообщили на аэродроме.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, "запрещенный" самолет Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в США из-за проблем с двигателем\r\nВласти Эфиопии сообщили о сходстве недавней катастрофы Boeing с авиакрушением в Индонезии.\r\nСтало известно, что Boeing обновит программное обеспечение для лайнеров 737 MAX