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04 мая 2019, суббота, 10:15 150
Америка 2019-05-04T10:16:09+03:00
Українські Новини
В США самолет с людьми на борту упал в реку при посадке

В США самолет с людьми на борту упал в реку при посадке

В США коммерческий самолет Boeing 737 со 136 людьми на борту съехал со взлетно-посадочной полосы и упал в реку Сент-Джонс возле Джексонвилла, штат Флорида.

Об этом сообщил офис шерифа города Джексонвилла в Twitter.

Мэр Джексонвилла Ленни Керри подтвердил в Twitter, что все на борту рейса живы и находятся под контролем.

Он добавил, что на месте происшествия работают команды спасателей и пожарных, которые следят за тем, чтобы авиатопливо не разлилось в реку.

В то же время, местное телевидение WOKV сообщило, что 21 человек был доставлен в больницу.

Отмечается, что самолет пытался приземлиться во время сильной грозы.

Лайнер следовал в Джексонвилл из военно-морской базы в заливе Гуантанамо. Когда он дошел до конца взлетно-посадочной полосы, упал в реку.

Это произошло примерно в 9:40 вечера по местному времени, сообщили на аэродроме.

Как сообщали Українські Новини, "запрещенный" самолет Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в США из-за проблем с двигателем

Власти Эфиопии сообщили о сходстве недавней катастрофы Boeing с авиакрушением в Индонезии.

Стало известно, что Boeing обновит программное обеспечение для лайнеров 737 MAX

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