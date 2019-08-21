Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо Клімкіна і Порошенка

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань службовим становищем міністром закордонних справ Павла Клімкіна та екс-президентом Петром Порошенком.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nВ суд надійшов позов від громадянина (ім'я не вказано) про те, що 15 липня він подав у НАБУ заяву про кримінальні правопорушення, вчинені Клімкіним і колишнім президентом за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.\r\nОбставини правопорушення не розкриваються.\r\nОднак відомості про вчинення кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено не було.\r\n15 серпня суд задовольнив скаргу і зобов'язав НАБУ відкрити справу за вказаним фактом.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Клімкін назвав нового керівника МЗС.\r\nМіністр Клімкін пішов у політичну відпустку.\r\nРаніше, Верховна Рада відмовилася звільнити Клімкіна.\r\nДБР засекретило інформацію по справах Порошенка.\r\n \r\n