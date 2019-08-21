підписатися на розсилку
25 25.35
27.6 28.35
˟
21 серпня 2019, середа, 06:00 19
Силові структури 2019-08-21T08:48:06+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо Клімкіна і Порошенка

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо Клімкіна і Порошенка

Клімкін і Порошенко. Фото: replyua.net
Клімкін і Порошенко. Фото: replyua.net

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань службовим становищем міністром закордонних справ Павла Клімкіна та екс-президентом Петром Порошенком.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В суд надійшов позов від громадянина (ім'я не вказано) про те, що 15 липня він подав у НАБУ заяву про кримінальні правопорушення, вчинені Клімкіним і колишнім президентом за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Обставини правопорушення не розкриваються.

Однак відомості про вчинення кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено не було.

15 серпня суд задовольнив скаргу і зобов'язав НАБУ відкрити справу за вказаним фактом.

Як повідомляли Українські Новини, Клімкін назвав нового керівника МЗС.

Міністр Клімкін пішов у політичну відпустку.

Раніше, Верховна Рада відмовилася звільнити Клімкіна.

ДБР засекретило інформацію по справах Порошенка.

 

 

Більше новин про: НАБУ Кримінальне провадження Павло Клімкін Зловживання службовим становищем Петро Порошенко

Архів
Новини
Сергій Іванов: "Поліція бану", або як Нацполіція запроваджує цензуру в інтернеті 09:00 Думка
Дональд Трамп в десятий раз став дідом 08:52
На Донбасі під час обстрілу бойовиків поранений боєць ЗСУ 08:50
51% киян оцінили життя у Києві як комфортне і майже 70% - пишаються столицею, - звіт КМДА 08:45
Зарплата Кістіона в липні знизилася на 6,7 тисяч гривень 08:00 Документ
більше новин
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
Справа "Роттердам+" є помстою Коломойського, – екс-голова НКРЕКП 20:42
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Сільські підприємці Київської області отримали по 50 тисяч гривень від МХП на розвиток власного бізнесу 09:35
Адвокат назвав справу щодо "Роттердам+" політичним переслідуванням 14:39
більше новин
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
Зима буде складною через низькі запаси вугілля і спори з "Газпромом", - Герус 22:00
Один з суддів Окружного адмінсуду дав свідчення проти Вовка 15:45
НАБУ відкрило справу проти Кононенка 12:21
Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам, хоча мешканці ОРДЛО і Криму їх не отримують 18:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok