Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо Клімкіна і Порошенка

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань службовим становищем міністром закордонних справ Павла Клімкіна та екс-президентом Петром Порошенком.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В суд надійшов позов від громадянина (ім'я не вказано) про те, що 15 липня він подав у НАБУ заяву про кримінальні правопорушення, вчинені Клімкіним і колишнім президентом за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Обставини правопорушення не розкриваються.

Однак відомості про вчинення кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено не було.

15 серпня суд задовольнив скаргу і зобов'язав НАБУ відкрити справу за вказаним фактом.

Як повідомляли Українські Новини, Клімкін назвав нового керівника МЗС.

Міністр Клімкін пішов у політичну відпустку.

Раніше, Верховна Рада відмовилася звільнити Клімкіна.

ДБР засекретило інформацію по справах Порошенка.