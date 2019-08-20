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20 августа 2019, вторник, 14:07 96
Силовые структуры 2019-08-20T15:15:02+03:00
Українські Новини
Снова арестовали: в СБУ подтвердили задержание танкера "Мрия" в Черном море

Снова арестовали: в СБУ подтвердили задержание танкера "Мрия" в Черном море

Танкер
Танкер "Мрия". Фото: enkorr

Пограничники задержали арестованный судом танкер "Мрия" (флаг Украины) в Черном море в Херсонской области.

Об этом Українським Новинам сообщили в СБУ.

"Херсонский апелляционный суд вынес постановление, которым снова арестовал судно, во выполнение этого постановления и осуществляются необходимые меры", - сказал представитель СБУ.

Судно находится в прилегающей зоне, поэтому на месте работают пограничники.

По данным СМИ, 10 августа крымское отделение СБУ провело обыск танкера "Мрия".

СБУ блокировало выход судна из порта, но 13 августа местный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте танкера, не увидев оснований для задержания судна.

На основании решения суда, танкер "Мрия" 13 августа покинул порт Херсона.

19 августа Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым и наложил повторный арест на танкер.

Управление СБУ в АР Крым и крымская прокуратура заявляют, что в июне 2015 года этот танкер, принадлежащий на тот момент другим собственникам и имеющий название Vilga, незаконно заходил в порт Севастополя, якобы поставляя топливо для Черноморского флота России.

Как сообщали Українськi Новини, 20 августа утром в СМИ появилась информация, что сотрудники Государственной пограничной службы задержали танкер "Мрия" (флаг Украины) в нейтральных водах.

Ранее Ирина Геращенко сообщила, что экипаж задержанного российского танкера отпустили, а Приморский районный суд Одессы арестовал задержанный в Одесской области российский танкер Neyma, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.

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