Снова арестовали: в СБУ подтвердили задержание танкера "Мрия" в Черном море

Пограничники задержали арестованный судом танкер "Мрия" (флаг Украины) в Черном море в Херсонской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в СБУ.\r\n"Херсонский апелляционный суд вынес постановление, которым снова арестовал судно, во выполнение этого постановления и осуществляются необходимые меры", - сказал представитель СБУ.\r\nСудно находится в прилегающей зоне, поэтому на месте работают пограничники.\r\nПо данным СМИ, 10 августа крымское отделение СБУ провело обыск танкера "Мрия".\r\nСБУ блокировало выход судна из порта, но 13 августа местный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте танкера, не увидев оснований для задержания судна.\r\nНа основании решения суда, танкер "Мрия" 13 августа покинул порт Херсона.\r\n19 августа Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым и наложил повторный арест на танкер.\r\nУправление СБУ в АР Крым и крымская прокуратура заявляют, что в июне 2015 года этот танкер, принадлежащий на тот момент другим собственникам и имеющий название Vilga, незаконно заходил в порт Севастополя, якобы поставляя топливо для Черноморского флота России.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 20 августа утром в СМИ появилась информация, что сотрудники Государственной пограничной службы задержали танкер "Мрия" (флаг Украины) в нейтральных водах.\r\nРанее Ирина Геращенко сообщила, что экипаж задержанного российского танкера отпустили, а Приморский районный суд Одессы арестовал задержанный в Одесской области российский танкер Neyma, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.