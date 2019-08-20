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Силовые структуры 2019-08-20T11:54:59+03:00
Українські Новини
Погранслужба в нейтральных водах взяла на абордаж танкер "Мрия", - СМИ

Погранслужба в нейтральных водах взяла на абордаж танкер "Мрия", - СМИ

Танкер
Танкер "Мрия" Фото: enkorr

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали танкер "Мрия" (флаг Украины) в нейтральных водах.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на в компанию-судовладельца ООО "Тефин".

"Проникновение на судно осуществлялось в сопровождении вооруженных людей с угрозой применения оружия. Без какого-либо определения суда на обыск или осмотр, они проникли на судно, провели осмотр команды и помещений", — сообщили в компании-судовладельце.

В компании заявляют, что проникшие на судно лица отказались предъявить удостоверения сотрудников правоохранительных органов.

"В процессе общения были частично идентифицированы сотрудники Госпограслужбы (Херсонский пограничный отряд): Макаев, Лазарев, Андреев, Таранец. Ими руководили сотрудники Главного управления СБУ в АР Крым. Представляться и предъявлять удостоверения они отказались", — сообщили в ООО "Тефин".

Судно было задержано в нейтральных водах (координаты 46°21.582 N 031°02.959 E). Эта информация подтверждается данными открытого портала MarineTraffic. Судно загружено топливом, которое планируется поставить в Украину.

После осмотра судна сотрудники правоохранительных органов потребовали включить двигатели и направить танкер в порт Херсон.

"Свои действия они мотивировали тем, что судно якобы арестовано, но никакого решения, которое обязывало бы капитана следовать в порт они не предъявили", — сообщили в ООО "Тефин".

До текущего момента, по информации компании-судовладельца, вооруженные лица фактически удерживают команду в заложниках, ограничивая перемещение по судну.

По имеющиеся в компании-судовладельце информации, судно планируют принудительно отбуксировать в Херсон. "Этом может привезти к экологической катастрофе, поскольку судно полностью загружено нефтепродуктами и его нельзя буксировать", — отмечают в ООО "Тефин".

Издание сообщает, что ранее 10 августа крымское отделение СБУ провело обыск танкера "Мрия". Действия СБУ 10–11 августа привели к блокированию работы всего Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

СБУ блокировало выход из порта, но 13 августа местный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте танкера, не увидев оснований для задержания судна. На основании решения суда, танкер "Мрия" 13 августа покинул порт Херсона.

19 августа Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым и наложил арест на танкер. В компании-судовладельце заявили, что на судей осуществлялось давление со стороны прокуратуры АР Крым, и это решение будет обжаловано в кассационной инстанции.

Управление СБУ в АР Крым и крымская прокуратура заявляют, что в июне 2015 г этот танкер, принадлежащий на тот момент другим собственникам и имеющий название Vilga, незаконно заходил в порт Севастополя, якобы поставляя топливо для Черноморского флота РФ.

Действующий владелец танкера ООО "Тефин", который приобрел судно в конце 2018 г., считает эти обвинения беспочвенными.

Как сообщали Українські Новини, СБ Украины и прокуратура задержали в Одесской области российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.

Позже Ирина Геращенко сообщила, что экипаж задержанного российского танкера отпустили, а Приморский районный суд Одессы арестовал задержанный в Одесской области российский танкер Neyma, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.

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