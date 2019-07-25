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25 июля 2019, четверг, 18:23 33
Внешняя политика 2019-07-25T18:29:09+03:00
Українські Новини
Экипаж задержанного российского танкера отпустили, - Геращенко

Экипаж задержанного российского танкера отпустили, - Геращенко

Задержание российского танкера. Скриншот видео СБУ
Задержание российского танкера. Скриншот видео СБУ

Правоохранители отпустили экипаж задержанного в Одесской области российского танкера NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.

Об этом написала в соцсети Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, экс-представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (Украина - Россия - ОБСЕ) Ирина Геращенко, передают Українськi Новини.

"Сегодня СБУ, пограничники и военная прокуратура задержали в наших водах российское судно, которое незаконно блокировало украинское судоходство. Со временем российский экипаж отпустили. Пришло время отпустить украинских моряков! Тем более шаги для сохранения РФ лица украинская власть и делегированные переговорщики - сделали", - сообщила она.

Геращенко напомнила, что 18 июля украинский омбудсмен Людмила Денисова подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову о принятии решения об избрании личного обязательства в качестве меры пресечения для 24 военнопленных моряков.

По словам Геращенко, речь идет о предусмотренном статьей 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ "личном поручительстве", которое как раз и представляет собой письменную гарантию явки украинских моряков на вызовы российских следователей и суда.

Она уверена, что это определенный способ дать РФ сохранить лицо и удовлетворить российскую ноту.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины и прокуратура задержали в Одесской области российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года российские военные захватили 2 украинских катера и буксир ВМС около Керченского пролива.

В плен были взяты 24 украинских моряка.

Украинские правоохранители начали расследовать это преступление и заочно сообщили о подозрении 8 российским силовикам, причастным к нападению на украинские корабли.

9 июля в России предъявили окончательное обвинение 24 пленным украинским морякам.

Больше новостей о: Танкер Керченский пролив Российский корабль танкер NEYMA захват танкера

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