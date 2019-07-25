Экипаж задержанного российского танкера отпустили, - Геращенко

Правоохранители отпустили экипаж задержанного в Одесской области российского танкера NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.\r\nОб этом написала в соцсети Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, экс-представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (Украина - Россия - ОБСЕ) Ирина Геращенко, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня СБУ, пограничники и военная прокуратура задержали в наших водах российское судно, которое незаконно блокировало украинское судоходство. Со временем российский экипаж отпустили. Пришло время отпустить украинских моряков! Тем более шаги для сохранения РФ лица украинская власть и делегированные переговорщики - сделали", - сообщила она.\r\nГеращенко напомнила, что 18 июля украинский омбудсмен Людмила Денисова подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову о принятии решения об избрании личного обязательства в качестве меры пресечения для 24 военнопленных моряков.\r\nПо словам Геращенко, речь идет о предусмотренном статьей 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ "личном поручительстве", которое как раз и представляет собой письменную гарантию явки украинских моряков на вызовы российских следователей и суда.\r\nОна уверена, что это определенный способ дать РФ сохранить лицо и удовлетворить российскую ноту.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины и прокуратура задержали в Одесской области российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.\r\n25 ноября 2018 года российские военные захватили 2 украинских катера и буксир ВМС около Керченского пролива.\r\nВ плен были взяты 24 украинских моряка.\r\nУкраинские правоохранители начали расследовать это преступление и заочно сообщили о подозрении 8 российским силовикам, причастным к нападению на украинские корабли.\r\n9 июля в России предъявили окончательное обвинение 24 пленным украинским морякам.