Суд арестовал задержанный в Одесской области российский танкер Neyma

Приморский районный суд Одессы арестовал задержанный в Одесской области российский танкер Neyma, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами", - написал он.

Матиос опроверг информацию о якобы незаконном проведении следственных действий на судне украинскими правоохранителями, так как судно после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины считается имеющим открытую границу.

В сообщении указывается, что в соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимость в получении согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена.

Как сообщали Українські Новини, СБ Украины и прокуратура задержали в Одесской области российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.

Позже Ирина Геращенко сообщила, что экипаж задержанного российского танкера отпустили.