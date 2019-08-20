Знову заарештували: в СБУ підтвердили затримання танкера "Мрія" в Чорному морі

Прикордонники затримали заарештований судом танкер "Мрія" (прапор України) у Чорному морі в Херсонській області.

Про це Українським Новинам повідомили в СБУ.

"Херсонський апеляційний суд виніс постанову, якою знову заарештував судно, на виконання цієї постанови та здійснюються необхідні заходи", - сказав представник СБУ.

Судно знаходиться в прилеглій зоні, тому на місці працюють прикордонники.

За даними ЗМІ, 10 серпня кримське відділення СБУ провела обшук танкера "Мрія".

СБУ блокувала вихід судна з порту, але 13 серпня місцевий суд відхилив клопотання прокуратури про арешт танкера, не побачивши підстав для затримання судна.

На підставі рішення суду, танкер "Мрія" 13 серпня покинув порт Херсона.

19 серпня Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляцію прокуратури АР Крим і наклав повторний арешт на танкер.

Управління СБУ в АР Крим та кримська прокуратура заявляють, що в червні 2015 року цей танкер, що належить на той момент іншим власникам і має назву Vilga, незаконно заходив у порт Севастополя, нібито поставляючи паливо для Чорноморського флоту Росії.

Як повідомляли Українські Новини, 20 серпня вранці в ЗМІ з'явилася інформація, що співробітники Державної прикордонної служби затримали танкер "Мрія" (прапор України) у нейтральних водах.

Раніше Ірина Геращенко повідомила, що екіпаж затриманого російського танкера відпустили, а Приморський районний суд Одеси заарештував затриманий в Одеській області російський танкер Neyma який блокував українські кораблі в Керченській протоці.