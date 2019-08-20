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20.08.19 11:00 Круглый стол: "Что произойдет с гривной до конца года"

20 августа 2019, вторник, 11:00 244
Силовые структуры 2019-08-20T11:00:04+03:00
Українські Новини
Полторак одобрил выплату премий военным в честь Дня независимости

Полторак одобрил выплату премий военным в честь Дня независимости

Степан Полторак
Степан Полторак

Министр обороны Степан Полторак одобрил выплату премий по 1 тыс. и 2 тыс. гривен военнослужащим по случаю Дня Независимости.

Об этом он написал в Facebook, передают Українськi Новини.

"Подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных Сил по случаю 28-й годовщины Независимости Украины", - сообщил министр.

Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 000 гривен, военнослужащие, которые в текущем году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, кто сейчас защищают территориальную целостность государства на Донбассе - по 2 000 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский выплатит 300 млн грн на премии военным вместо парада на День Независимости.

Ранее у Зеленского назвали главную тему Дня Независимости и утвердили список мероприятий. Утро 24 августа начнется в память героев, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость страны. Во время церемонии, которая стартует в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели героев Небесной Сотни, будет провозглашена общенациональная минута молчания. 

Также Зеленский поручил Кабмину разработать план, как отпраздновать День независимости. 

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