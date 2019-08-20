Суд продовжив розгляд адмінпротоколу проти Ситника

Сарненський районний суд Рівненської області продовжив розгляд адміністративного протоколу відносно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.



На даний момент суд допитує свідків по справі. Солом'янський районний суд Києва веде відеоконференцзв'язок, на засіданні присутній сам Ситник та ЗМІ.



Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

Тим часом Ситник дав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

Крім того, Ситник не визнає порушення під час відпочинку.

Також Сарненський суд Рівненської області відмовив директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику у відведенні судді Рудого і продовжив розгляд адмінпротоколу в його відношенні.