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19 августа 2019, понедельник, 18:52 15
Экономика 2019-08-19T18:53:06+03:00
Українські Новини
Украина и Молдова запустят новый маршрут для импорта румынского газа

Украина и Молдова запустят новый маршрут для импорта румынского газа

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" и молдавско-российский оператор газотранспортной системы компания "Молдовагаз" намерены запустить новый маршрут для импорта газа из Румынии с 1 января 2020 в то время, как Молдова ведет переговоры с Украиной об аренде мощностей украинских ПХГ.

Об этом говорится в сообщени "Укртрансгаза", передают Українськi Новини.

""Укртрансгаз" и Молдовагаз совместно с операторами ГТС других стран, согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на базе системы трансбалканского трубопровода по направлению "юг-север" (реверс по трубопроводу "Транзит-1"). Основной целью сотрудничества является диверсификация маршрутов поставок газа в Украину в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020", - говорится в нем.

Сообщается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины.

Транспортировка будет происходить от точки "Исакча-1 - Орловка" магистральными газопроводами "Раздельная - Измаил" и "Шебелинка - Днепропетровск - Кривой Рог - Измаил".

Специалисты "Укртрансгаза" и "Молдовагаза" согласовали модернизацию пограничных газоизмерительных станций ГИС "Гребеники" (Украина) и ГИС "Каушаны" (Молдова) для работы в реверсном режиме.

Украинская сторона планирует построить дополнительные обводные линии газопроводов, установить новые технологические перемычки с монтажом трех шаровых кранов и завершить реконструкцию ГИС "Гребеники" до конца 2019 года.

В сообщении отмечается, что для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение, ведь диверсифицировав пути поставок газа, оба государства повысят надежность и бесперебойность обеспечения голубым топливом своих потребителей.

Как сообщали Українськi Новини, цена импортируемого Украиной газа в июле упала на 4%.

Тем временем "Укртрансгаз" заявляет, что Украина готова к отопительному сезону на 65%.

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