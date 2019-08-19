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19 серпня 2019, понеділок, 18:52 3
Економіка 2019-08-19T18:56:15+03:00
Українські Новини
Україна і Молдова запустять новий маршрут для імпорту румунського газу

Україна і Молдова запустять новий маршрут для імпорту румунського газу

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Оператор газотранспортної системи компанія "Укртрансгаз" і молдавсько-російський оператор газотранспортної системи компанія "Молдовагаз" мають намір запустити новий маршрут для імпорту газу з Румунії з 1 січня 2020 у той час, як Молдова веде переговори з Україною про оренду потужностей українських ПСГ.

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансгазу", передають Українські Новини.

"Укртрансгаз і Молдовагаз спільно з операторами ГТС інших країн погодили необхідні технічні рішення для створення нових імпортних потужностей на базі системи трансбалканського трубопроводу за напрямом "північ-південь" (реверс по трубопроводу "Транзит-1"). Основною метою співпраці є диверсифікація маршрутів поставок газу в Україну в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2019/2020", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що вже 1 січня 2020 буде створено постійну потужність для імпорту з Румунії обсягом 1,5 млрд кубометрів газу на рік, незалежно від обсягів транзиту російського газу по території України.

Транспортування відбуватиметься від точки "Ісакча-1 - Орловка" магістральними газопроводами "Роздільна - Ізмаїл" та "Шебелинка - Дніпропетровськ - Кривий Ріг - Ізмаїл".

Фахівці "Укртрансгазу" і "Молдовагазу" узгодили модернізацію прикордонних газовимірювальних станцій ГВС "Гребеники" (Україна) і ГВС "Каушани" (Молдова) для роботи в реверсному режимі.

Українська сторона планує побудувати додаткові обвідні лінії газопроводів, встановити нові технологічні перемички з монтажем трьох кульових кранів і завершити реконструкцію ГВС "Гребеники" до кінця 2019 року.

У повідомленні наголошується, що для України і Молдови цей проект має стратегічне значення, адже диверсифікувавши шляхи постачання газу, обидві держави підвищать надійність і безперебійність забезпечення блакитним паливом своїх споживачів.

Як повідомляли Українські Новини, ціна імпортованого Україною газу в липні впала на 4%.

Тим часом "Укртрансгаз" заявляє, що Україна готова до опалювального сезону на 65%.

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