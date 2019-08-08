Украина готова к отопительному сезону на 65%, - "Укртрансгаз"

Оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" выполнила 65% работ по подготовке ГТС к отопительному сезону в то время, как "Нефтегаз" угрожает Одессе срывом отопительного сезона

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Укртрансгаз" уже выполнил 65% работ по ремонту и модернизации объектов ГТС Украины в рамках реализации плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2019/2020. Комплексная техническая подготовка ГТС к зиме включает в себя как выполнение текущих производственных программ по диагностике, ремонтов и капитального строительства, так и проведение комплексов планово-профилактических и ремонтных работ (ППР). На сегодняшний день завершено 8 из 13 комплексов ППР согласно графику на 2019, предварительно согласованных с ОАО "Газпром" и операторами ГТС соседних стран. Выполнение комплекса ППР №6 перенесено на сентябрь-октябрь", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в целом ремонтные и профилактические работы были проведены на 27 компрессорных станциях, обеспечивающих транспортировку газа основными магистральными газопроводами.

Раньше Українськi Новини писали, как бороться с завышенными ценами на тепло в платежках. Также на подготовку к отопительному сезону 2019-2020 хотят выделить 13 млрд гривен.

Тем временем у Зеленского уже начинают искать надежные источники поставок газа на отопительный сезон.