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19 серпня 2019, понеділок, 15:38 10
Фінанси 2019-08-19T16:15:01+03:00
Українські Новини
Валюта стабілізувалася: експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа

Валюта стабілізувалася: експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа

Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

За тиждень курс долара до гривні змінився на різних сегментах валютного ринку різноспрямовано, але при цьому зовсім незначно. Старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб розповів, що триває консолідація курсу поблизу поточних рівнів, а тому експерт не очікує різких змін курсу на тижні, що розпочався, повідомляє "Сьогодні".

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара виріс з 25,09 грн до 25,14 грн(+ 0,2%); попит/пропозиція долара на міжбанку – з 25,19/25,22 до 25,18/25,22. Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 25,12/25,43 до 25,11/25,39. При цьому спред між середньою продажею і середньою купівлею скоротився з 1,3% до 1,1% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з купівлею, що свідчить про стабілізацію ситуації в секторі готівкової валюти.

"Те, що протягом тижня курс долара змінився незначно, і в різних напрямках, а пропозиція на міжбанку за тиждень і зовсім не змінилася, свідчить про стабілізацію курсу на поточних рівнях і дозволяє припустити, що в короткостроковій перспективі поблизу цих рівнів долар і залишиться. цього тижня ми не очікуємо значних змін долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,2 грн, а готівковий долар в банках – близько 25,1-25,3 грн/дол.", – прогнозує Іосуб.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ підвищив офіційний курс гривні 19 серпня на 17,89 коп. до 25,1428 UAH/USD.

Тим часом рубль у київських обмінниках продовжує падати, а експерт спрогнозував курс долара до осені.

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