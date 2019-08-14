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14 августа 2019, среда, 14:39 159
Верховная Рада и партии 2019-08-14T14:39:02+03:00
Українські Новини
Разумков не дал Рабиновичу говорить на русском в Раде

Разумков не дал Рабиновичу говорить на русском в Раде

Избранные депутаты Верховной Рады, председатель группы по подготовке первой сессии Девятого созыва парламента Дмитрий Разумков и Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") сделали замечание коллеге по подготовительной группе Вадиму Рабиновичу ("Оппозиционная платформа - За жизнь") по поводу его выступлений на русском языке.

"Я хочу напомнить уважаемому коллеге, господину Рабиновичу, что у нас вступил в действие закон о языке, и мы просим вас на украинском языке, просим вас на государственном языке выступать во время работы нашей согласительной группы», - заявила Ирина Геращенко, реагируя на выступление Вадима Рабиновича на русском языке.

"Я хочу ответить представителю блока Порошенко. Будем жить по законам. В законах это не сказано. Я можу спілкуватись тією мовою…», - парировал реплику Геращенко Вадим Рабинович. 

В то же время Дмитрий Разумков отметил, что выступления на украинском языке предусмотрены в регламенте работы Парламента.

"Языковая работа Верховной Рады и официальных лиц является украинским языком. Статья 2, пункт 3 Регламента Верховной Рады Украины», - процитировал Разумков.

Кроме того, председатель группы сделал замечание Геращенко, чтобы она не перебивала остальных для замечаний.

Как сообщали Українські Новини, первое заседание Рады 9-го созыва пройдет 29 августа.

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