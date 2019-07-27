В "Слуге народа" открестились от крымского бизнеса Борзовой, прошедшей в Раду

Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет, что Ирина Борзова, которая выиграла выборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №14 (Винницкая область) от партии, не ведет бизнес в аннексированном Крыму и имеет проблемы с его продажей.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Левый берег", передают Українськi Новини.

"Насколько я знаю, но это лучше уточнить у нее, - она не ведет этот бизнес, а есть какие-то организационные проблемы с продажей. Как я понимаю, им кто-то другой управляет", - сказал он.

При этом, по его словам, все депутаты должны будут выполнить требования Конституции и отказаться от управления бизнесом - продать или передать в управление.

Ирина Борзова является супругой временно исполняющего обязанности руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова.

В 2015 году Борзова баллотировалась в Винницкий городской совет от "Винницкой европейской стратегии" премьер-министра Владимира Гройсмана, но не прошла.

Она - физлицо-предприниматель, арендующая ряд заведений общественного питания, а также являющаяся совладелицей компании, переоформленной после 2014 года в аннексированном Россией Крыму в соответствии с российским законодательством.

Раньше Українськi Новини писали, кто такая кандидатка в Раду от "Слуги народа" Борзова.

В 2017 году замруководителя Госуправления делами Борзов задекларировал одну зарплату, а его жена Ирина приобрела BMW за 1 млн грн.