Разумков переписав бізнес на дружину

Обраний депутатом Верховної Ради лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який не дав Вадиму Рабиновичу говорити в парламенті російською мовою, переписав бізнес на дружину.

Про це він повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню "nv.ua", передають Українські Новини.

"І переписав на дружину (бізнес), але можу говорити про це спокійно, бо вона і була одним з партнерів у нашому консалтинговому бізнесі, і сенсації тут не буде", - сказав Разумков.

Політик додав, що має заощадження на час виконання повноважень депутата за рахунок бізнесу.

Як повідомляли Українські Новини, 3 серпня "Слуга народу" заявила про наміри висунути кандидатуру свого лідера Дмитра Разумкова на посаду голови Ради, а представника Президента Володимира Зеленського в парламенті Руслана Стефанчука - на посаду першого заступника голови Ради.

Раніше в "Слузі народу" відхрестилися від кримського бізнесу Борзової, яка пройшла в Раду.

Також донька керівника "Ліги сміху" і дружина глави ДУС з бізнесом у Криму перемогла у 14 окрузі Вінницької області.