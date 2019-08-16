Курс рубля упал в киевских обменниках

В пятницу, 16 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 15 августа, упал на 2 копейки и составил 3,48 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи понизился на 1 копейки и составил 4,04 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 16 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,48\r\n4,04\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,82\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, перед выходными валюта в обменниках подешевела.\r\nТакже Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу: что будет с курсом валют.\r\nТем временем гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.