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16 августа 2019, пятница, 11:00 30
Финансы 2019-08-16T11:30:13+03:00
Українські Новини
Курс рубля упал в киевских обменниках

Курс рубля упал в киевских обменниках

В пятницу, 16 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 15 августа, упал на 2 копейки и составил 3,48 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи понизился на 1 копейки и составил 4,04 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 16 августа:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,48 4,04
Максимальный 3,82 5,00
Минимальный 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, перед выходными валюта в обменниках подешевела.

Также Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу: что будет с курсом валют.

Тем временем гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.

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