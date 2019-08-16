Курс рубля упал в киевских обменниках

В пятницу, 16 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 15 августа, упал на 2 копейки и составил 3,48 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи понизился на 1 копейки и составил 4,04 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 16 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,48 4,04 Максимальный 3,82 5,00 Минимальный 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, перед выходными валюта в обменниках подешевела.

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