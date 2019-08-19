Рубль у київських обмінниках продовжує падати

У понеділок, 19 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 16 серпня, не змінився і становив 3,48 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу знизився на 5 копійок і становив 3,99 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках станом на 19 серпня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,48 3,99 Максимальний 3,78 5,00 Мінімальний 2,50 3,82

Як повідомляли Українські Новини, після вихідних у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 16 серпня на 1,5 коп. до 25,4168 UAH/USD, а курс купівлі - на 0,14 коп. до 25,0694 UAH/USD.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 серпня, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH/USD.

Також на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.

Крім того, Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом.