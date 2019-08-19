Рубль у київських обмінниках продовжує падати

У понеділок, 19 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 16 серпня, не змінився і становив 3,48 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nА курс продажу знизився на 5 копійок і становив 3,99 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках станом на 19 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,48\r\n3,99\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,78\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n3,82\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після вихідних у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 16 серпня на 1,5 коп. до 25,4168 UAH\/USD, а курс купівлі - на 0,14 коп. до 25,0694 UAH\/USD.\r\nТим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 серпня, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH\/USD.\r\nТакож на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.\r\nКрім того, Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом.